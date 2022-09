鍾雨璇O3孖樂隊All For One搞慈善騷　收益捐助予動物救援行動

鍾雨璇(O3) 夥拍 五人男子樂隊All For One 一同出席 10月13日喺旺角麥花臣場館舉辦嘅《My Fellow》寵物慈善演唱會新聞發佈會,是次演唱會以寵物慈善為主題,收益將捐贈予大樹下善待動物庇護站救助更多動物。

至於促成今次合作契機係因為O3公司知道佢除了有愛貓白雪雪外,亦一向熱衷於動物慈善,所以在公司的支持下計劃舉行一個寵物慈善演唱會,而機緣巧合下O3得知樂隊All For One成員們都好熱心幫助小動物,所以就一拍即合,相約Crossover演唱會,並共同創作演唱會主題曲《My Fellow》,以音樂傳遞人寵親密有趣嘅關係,提醒主人對寵物一生一世照料和陪伴的承諾。

談及演唱會表演項目,眾人都表示首次合作火花四射,除了要切合主題外,男女音域都要多番配合,All For One 表示:「因為大家本身嘅音樂風格都唔太同,演唱會又有多首歌要合唱,所以大家通宵喺band房夾咗無數咁多晚!雖然每位成員日間各有正職在身,通宵夾歌好攰,但只要一埋位就會醒神晒。」

O3最近因在節目上表演「黑絲天殘腳」,用腳夾毛筆寫字而話題十足,O3表示於今次演唱會都會以逆天長腿登場,「今次當然不是再寫大字,而是為這次演出 “重出江湖” 苦練舞步,找來排舞師姜仔為我排一段性感dance medley,雖然被排舞師笑我動作生硬,未來一個月除了練歌之外,跳舞是更大挑戰,希望到時帶來一個令大家耳目一新的O3。」演唱會除左有O3同All For One外,仲請左黃劍文、全民造星 姜仔、Rapper SleptKid、DJ組合Cardo、黎偉豪 做演唱會嘉賓,希望有更多人可以支持呢次慈善演唱會,支持「大樹下」改善流浪動物的生活。

今次寵物慈善演唱會受惠機構為「大樹下善待動物庇護站」,資深義工Jojo Chan表示「大樹下」這個主要收留流浪貓狗的庇護場,已經運作了近30年。它背後沒有大組織或政府資助,一直只靠不足十人的核心成員支撐著。多年來都靠義工及有心人對流浪貓狗作出保護及救援,除了最近幾年因為疫情難以舉辦籌款活動外,多年來都遇上好多大大小小的難關,其中最被廣泛報導的一次,可說是兩年前發生在元朗的一場火山,幸好一直以來都有好多善心人士支持才能得已維持。

鏈上雲 x Petagon 呈獻《My Fellow》寵物慈善演唱會

演出歌手:鍾雨璇O3 / All For One

嘉賓:黃劍文 / 姜仔 / SleptKid / Cardo | 黎偉豪

演唱會日期:2022年10月13日 (四)

時間:晚上8時

地點:旺角麥花臣場館

票價:$880 (VIP) / $680 / $380 / $280

公開發售時間:2022年9月1日 早上10時

公開發售網址:https://www.aegtics.com.hk