鍾雨璇O3孖樂隊All For One搞慈善騷　收益捐助予動物救援行動

鍾雨璇（O3） 夥拍 五人男子樂隊All For One 一同出席 10月13日喺旺角麥花臣場館舉辦嘅《My Fellow》寵物慈善演唱會新聞發佈會，是次演唱會以寵物慈善為主題，收益將捐贈予大樹下善待動物庇護站救助更多動物。

至於促成今次合作契機係因為O3公司知道佢除了有愛貓白雪雪外，亦一向熱衷於動物慈善，所以在公司的支持下計劃舉行一個寵物慈善演唱會，而機緣巧合下O3得知樂隊All For One成員們都好熱心幫助小動物，所以就一拍即合，相約Crossover演唱會，並共同創作演唱會主題曲《My Fellow》，以音樂傳遞人寵親密有趣嘅關係，提醒主人對寵物一生一世照料和陪伴的承諾。

談及演唱會表演項目，眾人都表示首次合作火花四射，除了要切合主題外，男女音域都要多番配合，All For One 表示：「因為大家本身嘅音樂風格都唔太同，演唱會又有多首歌要合唱，所以大家通宵喺band房夾咗無數咁多晚！雖然每位成員日間各有正職在身，通宵夾歌好攰，但只要一埋位就會醒神晒。」

O3最近因在節目上表演「黑絲天殘腳」，用腳夾毛筆寫字而話題十足，O3表示於今次演唱會都會以逆天長腿登場，「今次當然不是再寫大字，而是為這次演出 “重出江湖” 苦練舞步，找來排舞師姜仔為我排一段性感dance medley，雖然被排舞師笑我動作生硬，未來一個月除了練歌之外，跳舞是更大挑戰，希望到時帶來一個令大家耳目一新的O3。」演唱會除左有O3同All For One外，仲請左黃劍文、全民造星 姜仔、Rapper SleptKid、DJ組合Cardo、黎偉豪 做演唱會嘉賓，希望有更多人可以支持呢次慈善演唱會，支持「大樹下」改善流浪動物的生活。

今次寵物慈善演唱會受惠機構為「大樹下善待動物庇護站」，資深義工Jojo Chan表示「大樹下」這個主要收留流浪貓狗的庇護場，已經運作了近30年。它背後沒有大組織或政府資助，一直只靠不足十人的核心成員支撐著。多年來都靠義工及有心人對流浪貓狗作出保護及救援，除了最近幾年因為疫情難以舉辦籌款活動外，多年來都遇上好多大大小小的難關，其中最被廣泛報導的一次，可說是兩年前發生在元朗的一場火山，幸好一直以來都有好多善心人士支持才能得已維持。

鏈上雲 x Petagon 呈獻《My Fellow》寵物慈善演唱會

演出歌手：鍾雨璇O3 / All For One

嘉賓：黃劍文 / 姜仔 / SleptKid / Cardo | 黎偉豪

演唱會日期：2022年10月13日 (四)

時間：晚上8時

地點：旺角麥花臣場館

票價：$880 (VIP) / $680 / $380 / $280

公開發售時間：2022年9月1日 早上10時

公開發售網址：https://www.aegtics.com.hk