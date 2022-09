今日(2/9)是曹敏莉(Mandy)的40歲生日,她在IG上載與媽媽的合照和童年照為自己慶生,並寫上:「Happy Birthday to MOM & ME. Thanks for all your LOVE(祝媽媽和我生日快樂,謝謝你們的愛)」。小時候的Mandy擁有古銅色肌膚和肥嘟嘟的臉蛋,她穿上背心短褲與媽媽在河邊玩耍,表情鬼馬笑起來還有雙下巴。網民紛紛留言祝Mandy生日快樂,亦有人大讚她的雙下巴很可愛。



今日(2/9)是曹敏莉的40歲生日,她在IG上載與媽媽的合照。(IG/ @chomandylee)

