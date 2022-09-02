梅根登雜誌封面爆哈里查理斯關係破裂　指自己花很多氣力寬恕王室

哈里王子與妻子梅根卸下王室成員，移居到美國生活已經三年。這段期間梅根積極地與不同媒體合作，接受訪問公開與英國王室對峙，除了推出Podcast繼續力數王室，日前更登上雜誌《The Cut》封面，分享一家四口的新生活外，更大吐在王室的苦水，更暗示哈里已經與父親王儲查理斯徹底決裂。

哈里王子與妻子梅根卸下王室成員，移居到美國生活已經三年。（Getty Images）

梅根登雜誌封面爆哈里查理斯關係破裂。（IG圖片）

梅根在雜誌訪問中抨擊英國王室不給予兩夫婦自由安排的空間，但其他成員卻擁有這個權利。她提到當年與哈里卸下王室成員身份時，曾向王室表示想去一個英聯邦國家生活的訴求，例如加拿大、紐西蘭、南非等，並在當地履行王室義務，同時以可以賺取生活費，可惜遭王室拒絕。

有傳哈里梅根早前返英慶祝英女王登基70周年被民眾噓爆。（Getty Images）

梅根對此深感不公，更認為自己與哈里的存在擾亂了王室的階級制度。梅根亦提及到哈里曾經跟她表示在整個脫離王室的過程中，失去了父親查理斯，梅根認為兩人的關係沒有必要發展成自己與父親那麼差，但哈里做了這個決定，暗示哈里與查理斯的關係已經徹底決裂。

梅根坦言花了很多氣力去寬恕王室。（Getty Images）

另外，梅根坦言到現在雖然已經離開王室一段長時間，但自己仍然在「療傷的階段」，並指寬恕是非常重要，暗示自己花了很多氣力去「寬恕王室」：「我花很大努力去原諒，我真的積極地付出努力，特別是在我知道自己可以說任何事情的情況下。」