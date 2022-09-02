馬天佑拍攝手機廣告再向難度挑戰　親身上陣浸凍水表情勁難控制

馬天佑獲邀為手機品牌拍攝廣告，更首次挑戰下水拍攝，呈現手機防水特色賣點：「由構思、策劃到拍攝，同幕後團隊研究過，都一致認同今次唔想咁普通，好想用更加藝術嘅角度去拍攝成個作品。而為咗拍呢輯相，我都浸咗好耐凍水，試咗好多唔同角度，真係影到我滿意先上水，影完仲有少少凍親，不過我覺得一切都係值得！」

馬天佑獲邀為手機品牌拍攝廣告，更首次挑戰下水拍攝。

馬天佑回想起以前「玩水」的作品都只是做策劃部份，今次自己親自落水，發現原來真實與想像是兩回事︰「我第一次策劃落水拍攝，就係吳雨霏（Kary）嘅專輯《My January》，好記得當時只係從旁指導，不停叫Kary要開眼，要顧及表情、要靚，到今次自己拍攝至發現原來係咁難，喺水入面開唔到眼，口腫面腫，勁難擺Pose。我今次只係需要顧表情已經咁難，而家諗返原來真係咁難控制。」

另外，在這次拍攝中，馬天佑亦在服飾上花了不少心機。今次的服飾風格都是走中性路線，並表示認為在現今社會上，無需要再被性別定型，影響作品創作的空間和完成度。其中還有一輯相可以見到馬佑身上足足掛了四部四色的手機，相片中做了一些扭曲變形的後制，感覺非常有未來感和非常獨特。