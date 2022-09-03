黃竣鋒深圳被斬至面皮剝落　發聲明稱無妄之災：我行事磊落光明

前亞洲先生季軍黃竣鋒（Jason）周一 (29/8) 在吳志雄（大佬B） 於深圳開設的餐廳內遇襲，當場被兇徒連斬三刀，導致臉部、左手及左腰嚴重受傷，急送醫院接受手術，直至昨日 (2/9) 才能開口說話。他接受傳媒訪問時當日是應大佬B邀請，與艾威、朱永棠飯聚，豈料突然有人拿住菜刀衝出來劈他的臉，之後再斬他的左手和左腰，他即場血流如注，更見到自己面皮跌了下來。今日，他向傳媒發聲明指自己從來沒有得罪過別人，認為今次受襲絕對是無妄之災。

聲明如下：

就本人黃竣鋒於2022年8月29日於深圳遇刀手無故襲擊，連中三刀受重傷，並一度有生命危險事，本人現聲明如下：



1）我的行事作風磊落光明，並未覺有開罪他人的行徑。

2）本次受襲，我的臉部、左手、腰部分別受刀手三刀襲擊，其中臉部受到重創，按醫生解釋如臉部受傷位置略差些毫，即足以短時間內喪命。

3）我於治療期間細思原由，實在未能想到受襲原因，認為本次受襲是「無妄之災」。

4）我促請有關當局嚴正查明此案，還事件真相、還本人公道。

5）我感謝各位朋友的關心，點滴在心頭，他日必定面謝各位。



黃竣鋒

2022年9月3日



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前亞洲先生黃竣鋒深圳遇襲 與吳志雄飯聚突遭狂斬至面皮剝落