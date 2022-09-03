周國賢花18年終開紅館騷　萬人前流男兒淚：幻想咗呢個舞台好多年

周國賢（Endy）一連三場的首個個人紅館騷《周國賢 Endy Chow jaugwokyin THE END 紅磡香港體育館演唱會2022》昨晚（2/9）正式開鑼，張繼聰、謝安琪以及「試當真」許賢、游學修等均是座上客。演唱會於晚上8時40分開場，周國賢拿起木結他登場並唱出《第一次》，隨後走入巨籠唱出《溫室氣球》時更脫去外套露出手臂，立即引起全場尖叫。他走出鳥籠後滿場跑，並興奮跟樂迷打招呼：「紅館，你好呀！久違了，各位。」



周國賢一連三場的首個個人紅館騷昨晚（2/9）開鑼。（陳順禎攝）

去到演唱會中段，周國賢難掩激動流下男兒淚，感慨花了十八年才踏上紅館：「唔好意思，要你哋等咗咁耐，對唔住……18年喇，有啲人一、兩年就上到呢個舞台，點解我要搞咗18年先上到嚟？其實我自己都唔知，如果我知就一早上咗嚟。」他哽咽落淚說：「我幻想咗呢個舞台好多年，原因係咁嘅，原來會空白。18年入面有好多唔同團隊，有啲已經失散咗喺道路上、有啲朋友已喺彼岸先見到...我想同每一個成長路上嘅人講多謝，縱使喺短時間入面冇辦法再見，我都好感恩，我長大啦！」操得一身肌肉的周國賢不忘騷肌，而ToNick則於演唱會尾聲驚喜登場，合唱完《時空》後，恆仔臨退場時咀向Endy，全場再次起哄。

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