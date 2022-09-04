彭秀慧孖古巨基開LIVE　談與姜濤兩代歌手合作大讚：好有才華

昨天（3日）晚上今晚十點半彭秀慧與古巨基便相約一起在IG開Live，與一眾網友討論電影《阿媽有咗第二個》，這是二人第一次合作，大爆戲中秘密。古Sir透露當日收到彭導邀請，講到他在戲中的角色是演「古巨基」，笑言：「古巨基，冇人會演得比我好囉，我最熟佢囉，我諗我應該會幫到手嘅...」

當時大家講個信字，古Sir話剩係知演古巨基，唔知有咩戲份，笑說：「唔知會唔會有接吻戲、濕身戲，問都冇問就一口應承了！」

彭秀慧貼出與姜濤及古巨基合照。（IG：@kearenpang）

另外劇中選的歌曲彭導說十分用心去選選，除了《愛回家》還有《初心》。古Sir直播期間，發現有網民問到《阿媽》版《愛回家》首段呼吸聲好大聲，但古Sir做監製估計係有特別意思，古Sir親自拆解：「冇錯係有特別意思嘅，我係想聽嘅人特別係聽住耳筒嘅，好似有人輕輕喺耳邊同你講嘢嘅感覺，所以前段我同姜仔嘅呼吸聲都刻意留番喺度，聽時感受到一種好似攬住你家人、你愛嘅人喺耳邊唱歌嘅感覺。」彭導亦透露錄歌時的難忘事，古Sir很強調因為新版《愛回家》是配合戲內的方晴先出現，所以古Sir特別安排歌中方晴的比重為先才合理，極之眷顧新人。

琴晚開Live。（IG：@kearenpang）

而古Sir重提第一日拍攝見到姜仔，兩人的對話，姜仔說他和媽媽睇咗古Sir主演的劇集《情深深雨濛濛》三十幾次，古Sir聽罷驚訝到擘大個口得個窿，覺得他孝順乖仔！同姜仔傾偈覺得他在舞台上好閃亮，但在錄音室見到他是個鄰家男孩：古Sir笑謂：「佢係問題少男嚟，都係問我拍戲多，我哋去錄音但佢問我拍戲呀...哈哈哈」姜仔又問古Sir面對兩位女主角現實中會點揀，古Sir唯有反問他「如果係你又點揀」，可愛的姜仔一樣話：「呀，我都唔識揀呀！」除了好奇拍戲嘅事，古Sir亦大讚姜仔用心又勤力做音樂，當日錄音過程極之順利，四、五小時便完成。

爆秘密。（IG：@kearenpang）

談到兩代歌手的分別，古Sir指當年是18、19歲藝訓班入行，約22歲做歌手，跟方晴姜仔差唔多。感覺年輕一代「好有才華好有想法」。古Sir回想自己當年則好單純只是很喜歡唱歌，簽約做了歌手慢慢實戰中學習，工作經驗慢慢儲落，而這個世代的歌手很多都真係好叻，很多還懂得自己製作，曲風多元化好犀利！

傾咗成個鐘。（IG：@kearenpang）

直播進行大概一小時後，毛姐突然驚喜現身！古Sir笑謂《阿媽》入面其實你有三個仔㗎，我都係你個仔，令人爆笑，而三人談起在錄音室的一段，都覺得成件事發生很自然，古Sir同毛姐真係似足並肩作戰多年的舊拍檔，更有觀眾搞笑問：「點解可以遇到古巨基在錄音室經過？」真實自然感十足，又有人問「點解方晴演唱會冇古巨基出現？」彭導笑謂：「只會有兩個原因，就係時間同資源喇！」古Sir打蛇隨棍上笑謂：「或者仲有一個原因，就係因為有下集！」網民即時起哄，彭導笑謂：「死啦，我講咗冇下集喎！」彭導話如果有可能都會係十年後，毛姐爆出一句：「阿媽死咗啦！」爆笑全場。