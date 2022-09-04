Cindy@3unshine搣甩「最醜女偶像」之名　黑肥醜逆襲成功變白富美

內地女團3unshine六年前初出道時，因偏門的音樂風格和非主流的外貌而引起外界爭議，其中成員Cindy（范麗娜）更多次被指其貌不揚被外界稱作「最醜女偶像」，然而隨住時間的流逝，現年22歲的Cindy竟然逆襲成功，擺脫當初的黑肥醜外形，減肥成功在社交網站大騷白滑長腿？



減肥前的Cindy外貌並不出眾。(微博@3unshine-Cindy )

Cindy初出道時因為一張大臉和肉肉身材備受網民取笑，其後改走型格路線，由衣著造型、妝容甚至連髮型都變得更濃烈、更誇張後，反而因為辨識度夠高而人氣大增。近年她開始積極瘦身減肥並在社交網站上分享心得，表示自己一開始被父母沒收零食相當痛苦，後來漸漸戒掉了零食、火鍋、奶茶和碳酸飲料等不健康的食物開始變得更健康好看，又提醒大家千萬不要節食，否則會很容易反彈。

Cindy拍片分享自己的減肥心得。（小紅書：@3sunshine-Cindy）

Cindy現時擁有令人羨慕的纖瘦身形。（小紅書：@3sunshine-Cindy）

她又表示減肥成功的最大的功臣，就是好友周潔瓊介紹她做的普拉提：「第一節課就感覺腰有收緊，體態也有一點點的改變，像我是肋骨輕微的有些外翻，高低肩、也有點駝背，練了一段時間之後這些問題其實都有改善。」不過，她亦表示試過做普拉提做得太過火而令身體出現警告體脂肪過少，只得42kg左右，不過她亦重申，自己從來都沒有討厭過以前的自己：「以前的自己也是我的一部分，有了她才有了現在和未來的我。」

Cindy非常努力做普拉提。（小紅書：@3sunshine-Cindy）

身高158的Cindy由當初的60kg減至現時50kg左右，由小短腿逆襲成大長腿，令網民紛紛大讚現時又靚又有自信：「她真的好努力」、「真的很勵志」、「認不出來」。

輕鬆有腹肌！（小紅書：@3sunshine-Cindy）