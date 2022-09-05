香港小姐2022｜6位佳麗確診改播早前訓練片段　排音樂劇輪住喊

無綫電視（TVB）原定昨日（4日）舉行的《香港小姐競選2022》準決賽，早前因為先後有6位侯選佳麗確診新冠肺炎，令準決賽無奈緊急煞停，早前搭好的600萬佈景機關亦需要報銷。最後TVB宣布直接取消準決賽，19位侯選佳麗直接進入決賽並於25日假紅館舉辦決賽，讓19位侯選佳麗有更好時間做好準備。

無綫電視（TVB）原定昨日（4日）舉行的《香港小姐競選2022》準決賽 (節目截圖)

而原本播映準決賽的空檔則由《2022香港小姐競選 美麗序章》頂上，早前19位侯選佳麗到愉景灣進行訓練，為比賽做好準備，而TVB在看過Staycation時的片段後，把可用的片段剪輯成《美麗序章》。

而原本播映準決賽的空檔則由《2022香港小姐競選 美麗序章》頂上 (節目截圖)

19位侯選佳麗中的大熱陳瑞菱及邢慧敏分別擔任紅及藍隊隊長，分別為音樂劇《Singing in the rain》作訓練，由音樂到跳舞都需要由頭學起，19位侯選佳麗施展混身解數。但由於她們五音不全，怎樣唱也返不到最低要求，加上舞蹈時，有些侯選佳麗手腳不協調影響整體的進度，整個過程都一一盡現大家眼前，每位侯選佳麗都有淚灑人前。

19位侯選佳麗中的大熱陳瑞菱及邢慧敏分別擔任紅及藍隊隊長，分別為音樂劇《Singing in the rain》作訓練 (節目截圖)

19位侯選佳麗中的大熱陳瑞菱及邢慧敏分別擔任紅及藍隊隊長，分別為音樂劇《Singing in the rain》作訓練 (節目截圖)

在練習唱歌時，張可欣即場落淚，張可欣表示：「特別倒楣，因為媽媽生病了，很嚴重，我們已經3個月沒見，有一點不上心，結果就這樣。」而在練習跳舞時，徐麟亦淚灑當場，表示害怕因為自己的表演不好而影響到其他佳麗。經過一段時間的訓練後，19位侯選佳麗已經建立了一段深厚的感情，晚上19位侯選佳麗圍著火爐互訴心聲，更即場讀自己寫給另一位侯選佳麗的信，場面十分感人。

在練習唱歌時，張可欣即場落淚 (節目截圖)