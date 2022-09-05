Kim Kardashian被爆年花77萬請專人修圖　多次P圖出錯被網民狂嘲

現年41歲的美國名媛兼真人騷女王Kim Kardashian憑精緻的五官及完美曲線身材，除了是男士夢寐以求的女神，更成為一眾女性追捧的對象，亦帶起了整容風潮及在社交平台上錯誤的審美觀。不過日前Kim被外媒爆出，為了保持完美形象，以重金1年10萬美金（約77萬港幣）來聘請專人為她在Instagram上載的照片修圖。

Kim被外媒爆出以重金1年10萬美金（約77萬港幣）來聘請專人為她在Instagram上載的照片修圖。（IG/@kimkardashian）

向來喜歡在Instagram上載大膽性感照的Kim Kardashian每次出Post都坐擁至少幾萬Likes，不過近日卻被網民嘲笑P圖。早前Kim發布了一張在泳池邊喝酒的美照，相中見到穿上啡色露肩比堅尼的性感泳裝，盤起了頭髮的Kim露出纖細的頸部線條。有網民將照片放大，發現Kim後頸的水波明顯扭曲，證明了Kim是靠P瘦了肩膀及頸部，讓自己看起來更瘦。

將照片放大看，能夠看到Kim後頸位置的水紋明顯扭曲。（IG/@kimkardashian）

Kim被網民發現P圖。（IG/@kimkardashian）

照片一出隨即引起網民熱烈討論，更有網民表示一直以來Kim都有將照片修圖後才發布。今年初Kim上載了在沙灘的比堅尼照時，被發現P圖P到小腿彎曲，被發現P圖後更立即將照片刪掉。另外，更試過發現Kim多次刻意將腿部P至失去線條，而臀部更P到異常巨大。

P圖事件曝光後，立即成為網民熱話更登上了Twitter熱搜。有大批網民對於Kim這個做法感到厭惡，更有人嘲：「被發現P圖不覺得尷尬嗎？」、「Kim Kardashian到底身體哪個部位是真的？」、「每次看到相片都好像要玩找錯處」。

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