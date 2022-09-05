王菀之Ivana舞台劇《Proof》圓滿落幕　贏口碑汪明荃謝安琪力撐

由Ivana（王菀之）監製、翻譯和主演的舞台劇《PROOF》共14場演出，昨晚（4）來到尾場，完滿大成功，一眾演員及工作人員演出過後都十分不捨，開心流連舞台上影大合照留念。



14場演出，外間口碑超級好，個個大讚Ivana演出精彩兼叻女，又指陳淑儀，陳康，吳鳳鳴演技出神入化。對此Ivana表示十分感動，她說：「昨晚最後一場，我覺得整個團隊都做出100分呀，大家都好享受舞台上每一刻。我真心好多謝陳淑儀，陳康，吳鳳鳴，佢地教咗我好多，同佢地做戲係一種享受！另外重好想多謝導演司徒慧焯 Roy！大家都百份百投我去做呢個劇，所以我噚日訂咗好多嘢食比大家，當係一個小慶功！」

好多人買唔到飛，不停問會不會再做Part 2 ？Ivana直言她手上的waiting list 仍很長，冇飛畀到朋友睇，但係會唔會Re-run 重諗緊，「 真係唔知，工作上面好多安排，自己又多心，如果再做又想試其他角色，呢一刻真係答唔到呀....。每日穿過虎道門化身Catherine，團隊問我有冇唔捨得？我最初係答:『冇』。 因為每日咁演呢個角色，已經到咗自己嘅精神極限，我唔想再經歷呢個可憐女仔，我想盡快逃離Catherine的世界。 但係又唔知從何時開始，Catherine住進了我心裡，個腦隨時都會響起舞台劇的音樂，個心好重，好深刻好難忘，原來我都係會唔捨得。」

不少圈中前輩好友也有來支持Ivana舞台劇，包括汪明荃、許鞍華、毛舜君，梁祖堯、陳慧琳、謝安琪、吳君如、陳可辛、Serrini（梁嘉茵）、伍詠薇、張繼聰、鄭中基，方力申、潘燦良、蘇玉華、謝君豪等等，問到Ivana，哪位嘉賓讓她最大壓力？Ivana想了想答，「今晚，因為今晚老公嚟咗睇...哈。佢係到就有少少壓力。佢剩係睇尾場...佢話撐Closing。(老公睇完有咩評語？ )冇呀，佢從來唔會畀咩意見，不過佢有佢另類方法去默默支持我囉。嗯......一路以來佢都支持咗我好多。」

完成14場演出後的Ivana瘦了十幾磅，她直言：「大家已經開左個盤啦，睇下我幾耐會反彈肥番，有人話幾日，有人話七日，我自己話聽日，哈哈哈…...做完我會放假兩日先啦，休息完就歸隊《飯氣攻心》啦，另外自己我仲有音樂上面計劃同其他工作，都一路會忙落去。」

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