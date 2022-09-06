Georgina曬新刺青向男友C朗表愛意　網民批炫富：錢買唔到Style

佐真娜（Georgina Rodriguez）自與足球巨星C朗（Cristiano Ronaldo）拍拖後身價暴漲，由名店售貨員變成收藏海量限量版Hermès手袋的名人，早前更與Netflix合作推出紀錄片《I Am Georgina》公開超奢侈生活模式。經歷了喪子之同後，佐真娜重新出發頻頻出席公開活動，包括康城影展及威尼斯電影節。

不過近日佐真娜在Instagram上載了照片曬新紋身，卻被網民批評炫富。照片中佐真娜一手抱著近5個月大的女兒，另一手則扶著BB的背部，曬出手腕上字母 C、G 和心型的新刺青，佐真娜留言寫道：「En la piel, alma y corazón.（在皮膚、靈魂和心。）」藉此來表達對C朗的愛意。

大批網民看到照片後都批評佐真娜炫富。（IG圖片）

有大批網民看到照片後，都認為雖然照片看齊上來很溫馨很有愛，但佐真娜的受傷戴滿鑽石、寶石戒指及名錶，疑似有炫富之嫌，更引起批評：「OK，我們知道你有鑽石和珠寶。」、「我們知道你很有錢，但無需要戴10指戒指來炫富，金錢不能夠買Style」、「在炫富嗎？」

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其實這並不是佐真娜被批炫富，過去因為她每次拍照時都會曬名牌手袋而被網民批評，更指她這個做法過於土豪。另外，她在紀錄片中曾展示滿海量Hermès手袋的衣帽間，不同顏色和尺寸，有些更是全球限量的鱷魚皮款式，總值估計至少50萬歐羅（約500萬港元），非常誇張。