鄭裕玲讚中環名店售貨員服務頂級被打動　數服務業4大最討厭行為

鄭裕玲（Do姐）一向有時尚品味，對穿衣打扮亦好有要求，日前她在她主持的商台節目《口水多過浪花》入面，就分享了自己一次逛名店的經歷，大讚中環某名店當日招待她的售貨員服務體貼，對方更以一個行為成功打動她。

Do姐與《口水多過浪花》另外3位主持。(口水多過浪花fb)

Do姐表示日前經朋友介紹到了一間位於中環、近月豪花近億元翻新重開的意大利名店，她原本打算去看看最新的loafers系列，但由於款式不多，Do姐直言感到有點失望。不過招待她的售貨員即向她推介另一服務。Do姐說：「佢（售貨員）就話唔緊要，可以訂，即刻就畀我睇嗰啲皮。同埋嗰啲皮，有金扣有銀扣，佢話：『你著37.5碼吖嘛？』呢啲就係好嘅Sales喇！」Do姐指她與該名售貨員只見過幾面，雖然曾招待過自己，但坦言並非該店的常客，對方也記得自己的尺碼，讓Do姐點名大讚：「經驗老到，係成功嘅Sales。」

Do姐好鍾意買鞋。(鄭裕玲ig)

Do姐又與主持余迪偉、余德丞及傑朱齊齊討論服務行業的禁忌，並歸納出4大最討厭售貨員行為。第一是「吊靴鬼」售貨形式，Do姐說：「我就係唔鍾意，一入到去就跟喺後面，我鍾意好優閒。」余迪偉再補充指：「佢哋會話『埋鏡拼拼啦』，一定係懶音，『啱可以試喎』！」第二是用明星做賣點，他們指有不少售貨員會以「明星都有買」「明星都嚟睇過」作為一件貨品的賣點，尤其見於地產界。不過他們都對此很反感，因為每個人的購物準則都不同，迪偉更斥這明顯是「冇做功課」的行為。第三是給予的意見不夠中肯，Do姐說：「咁我就一對都唔買喇！」第四就是刻意介紹最貴的貨。