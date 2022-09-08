呂方老婆帶兩歲寶貝女打新冠疫苗：囡囡歡喜若狂想快啲再打第二針

現年58歲的呂方於2020年與老婆伍惠寶（Rainbow）結婚，同年Rainbow誕下囡囡Emma，呂方更不時在社交平台分享寶貝女的成長點滴，一家三口非常幸福。日前呂方老婆Rainbow於社交網分享了囡囡Emma學行的片段，片中可見身為爸爸的呂方對Emma又攪又錫，相當溺愛，盡顯慈父本色。Emma與爸爸的樣子真是好似樣，可說是複製貼上，相當可愛。

呂方老婆Rainbow對上一次post的全家福。(Rainbow ig)

Rainbow又透露已帶Emma打新冠肺炎疫苗，她寫道：「真係要畀 #香港兒童醫院 10000分! 佢哋而家開始幫6個月至17歲的小朋友 免費注射 #復必泰 及 #科興 疫苗， 由我的起心肝同Emma打針開始， 整個過程簡直係冇得彈👍👍👍👍👍

政府網站預約容易到爆，又多位，隨時都可以去。 今日星期日， 人會比較少啲， 由泊低架車 （車位就真係太少）， 每一個位置都有人帶領住我哋， 完全唔需要等，好輕鬆就帶到Emma坐低打針。原本我都有啲擔心， 驚控制唔到小朋友會扭計， 點知沿途啲卡通氣氛＋貼紙， 令佢完全意會唔到有哥哥即將要拮佢針🙈 最令人驚嘆嘅係護士哥哥一邊同佢傾計， 0.1秒之際就拮咗支針落去大髀，Emma 望一望自己隻大脾， 竟然好似若無其事咁繼續玩張貼紙😂😂😂 我同工人姐姐o曬嘴 （互相對望）， 欣然行去等候區。 驚喜陸續有嚟， 等候區有個扭波姐姐送每人一個扭扭波， Emma 歡喜若狂， 好大可能佢好想快啲再嚟打第二針🤭

Emma 好叻呀 ，打完之後完全冇唔舒服， 大人又放心咗， 我覺得如果有小朋友嘅唔好再猶豫， 萬一感染咗而引發重症， 真係後悔都嚟唔切。#保護兒童好重要 #打完疫苗放心咗好多」

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