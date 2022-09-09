83歲鋼琴大師劉詩昆豪宅宴客　家中有六名保姆照顧1歲囡囡陣仗大

現年83歲的國寶級鋼琴家劉詩昆在前年打破賭王何鴻燊78歲做爸爸的紀錄，第三任太太「琵琶公主」孫穎在美國為他誕下女兒「貝貝」劉蓓蓓，轉眼間貝貝即將滿兩歲，兩公婆更不時在社交平台分享囡囡的成長點滴。日前劉詩昆夫婦邀請了幾位好友到家中作客，片中所見他們在自家豪宅宴客，大屋裝修設計盡顯奢華，處處都擺滿了名貴的裝飾物和古董，相當有格調，相信價值不菲，大廳空間十分闊落，落地玻璃更可盡覽窗外夜景！



劉詩昆夫婦邀請了幾位好友到家中作客。（影片截圖）

當日劉詩昆夫婦安排了三位家傭負責下廚，餐枱擺滿成圍餸，排面十足。而一歲幾的貝貝身穿白色公主裙，在客廳內周圍行，玩得十分開心，片中所見有三位清一色穿上黑色T恤的保姆跟在貝貝身後，寸步不離貝貝，方便隨時照顧她，劉詩昆同孫穎站在旁邊一臉慈愛地望着女兒，氛圍十分融洽。其實劉詩昆一向都十分痛錫貝貝，為了讓囡囡得到最好的照顧，他不但安排三位家傭負責家中膳食，還另外請了三名保姆貼身照顧貝貝，不少網民都感嘆陣仗相當誇張。

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老來得女的劉詩昆將貝貝視為掌上明珠。（Facebook圖片）

老來得女的劉詩昆將貝貝視為掌上明珠，據知他與太太孫穎已經為女兒準備了5億教育基金，保證囡囡衣食無憂，此外，他們更投資約3600萬元開設音樂學校，孫穎曾表示這是送給女兒的最大禮物，等到貝貝兩歲大時，劉詩昆會親自教女兒彈琴，讓她成為接班人。去年為了慶祝貝貝一歲生日，特別舉行了豪華生日會，多位城中名人包括陳凱韻（甘比）與女兒、趙曾學韞、鄧鉅明伉儷、楊張新悅、薛嘉麟和太太諸葛紫岐、朱凱婷等都有到場祝賀！