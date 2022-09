2003年港姐冠軍曹敏莉(Mandy)婚後淡出娛樂圈,專心相夫教子,但她不時都有相約一班昔日圈中好友聚會。日前是Mandy的40歲生日,楊洛婷特別在餐廳為好姊妹慶生,她在IG上載了一系列靚相,並寫道:「I've known this girl for almost 2 decades! She will always be the most fabulous virgo I know! 」



現年40歲的Mandy在2003年參選港姐時成為「五料冠軍」,她與亞軍楊洛婷、季軍戚黛黛及最上鏡小姐李施嬅因而結緣,成為好友,相識至今19年,感情依然非常好,更不時相約敘舊。2010年Mandy與拍拖5年的金融才俊男友張家傑結婚,兩人育有兩子一女,一家五口現時住在位於半山的過千呎複式豪宅,樓底非常高,客廳與飯廳空間都十分闊落,裝修以白色簡約為主,景觀開揚,對正中環中心商業地帶,更可眺望維港海景和山景景觀,非常豪華!

一家五口好溫馨。(IG@chomandylee)

在家中野餐都冇難度!(IG@chomandylee)