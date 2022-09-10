姑丈批准25歲拍拖　炎明熹自爆與同學幻想愛情：白馬王子不用靚仔

17歲的Gigi炎明熹（原名：王佳恩）去年因第一季《聲夢傳奇》摘下三料冠軍成名，今年更憑出戰內地歌唱節目《聲生不息》成功打開內地巿場，炎明熹下半年回港後為今年首支派台歌《焰》接受電台專訪。



Gigi坦承在14歲參加TVB《星夢傳奇》之前，曾計劃報名ViuTV的《全民造星III》。（炎明熹IG圖片）

節目中，自幼與父母分隔兩地，到十二歲被姑丈啟發栽培她到音樂學校學唱歌的Gigi，首次坦承在14歲參加TVB《聲夢傳奇》之前，曾計劃報名ViuTV的《全民造星III》，奈何最終無緣參賽，「當時是師兄師姐要報《全民造星》，也令我考慮自己可不可以參加，不過，當時我14歲，年齡不允許，但那些工作人員都好好，讓我陪着老師去現場學習，看着師兄師姐去面試。我冇面試，但我有入過去（ViuTV），坐在老師旁邊，亦有見到花姐。」對於無緣參加《造星III》，炎明熹指沒有遺憾：「證明很多事都要順其自然。」

炎明熹回港後為今年首支派台歌《焰》接受電台專訪。

雖然上半年身處內地備戰《聲生不息》，但炎明熹指自己沒荒廢學業，一直靠學校的網課同步學習，中五下學期的成績反而比之前進步。對於九月後升中六，明年就要面對DSE，她指絕不會為唱歌放棄完成大學，「我想做一個正能量的歌手，對Fans有正面影響，讓他們明白學業事業都可以靠努力同時兼顧。我希望能夠完成大學，小時候的志願是護士，因為想像媽咪一樣，到現在成為歌手，我大學就變了想讀音樂或時裝設計，因為這些知識可應用於演藝工作上。」

Gigi的人生目標是唱好一首歌，保持初心。（炎明熹IG圖片）

對於Gigi曾承諾監謢人姑丈為了事業三十歲前絕不拍拖，她說：「最近姑丈改了口風，說二十五歲我就可以拍拖，其實感情都是那一句，順其自然。我是冇拍過拖，從前無人生目標時，會跟同學一起討論幻想感情這回事，白馬王子不用靚仔，最重要是好人！」至於現在，炎明熹指她的人生目標並不是如報道所說買十層樓改善家人生活，她說：「是唱好一首歌，保持初心。」

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