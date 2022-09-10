生力軍音樂會｜MC翻唱陳奕迅《浮誇》掀熱議　網民比較二人唱功

《叱咤樂壇 Brand New Live 生力軍音樂會》昨日（9/9）於亞洲國際博覽館舉行，MC張天賦除與姚焯菲（Chantel）合唱《Honest》和《How Many Times》兩首英文情歌外，他亦為樂迷帶來《老派約會之必要》及陳奕迅（Eason）經典作品、以高難度見稱的《浮誇》。片段一出，隨即引來網民熱烈討論，並將MC和Eason的唱功作比較，「連登討論區」更有以「張天賦MC翻唱陳奕迅《浮誇》，點睇」為題的帖文。



MC唱出陳奕迅（Eason）經典作品、以高難度見稱的《浮誇》。

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該網民在「張天賦MC翻唱陳奕迅《浮誇》，點睇」為題的帖文中，貼出MC昨晚的演出，以及Eason於2005年奪「叱咤樂壇男歌手金獎」時演唱《浮誇》的片段，將兩人的演出作比較，截至今日下午5點半有超過1100人投票給Eason，而MC則獲得207票。不少網民認為Eason當年的神級演繹根本無人能及：「好難唱得好聽過原唱」、「暫時冇人可以唱得好過Eason」、「MC唱緊歌，技巧好好，但Eason真係歇斯底里地控訴同講故事」、「感染力好強，呢個就係陳奕迅最勁嘅地方，天生把聲太屈」，「MC喺新人嚟講係勁，但Eason呢首係屈機Level」。

連登討論區更有以「張天賦MC翻唱陳奕迅《浮誇》，點睇」為題的帖文，將兩人唱功作比較。（網上截圖）

大部份網民認為MC唱功好，可惜卻欠缺感情和感染力：「MC冇咩感情，點都係陳奕迅win，但公道講句，MC嘅技巧喺香港算top」、「可以確定MC唱到，冇走音，依家樂壇嚟講算係咁啦」、「有人將MC同Eason比，新人嚟講已經值得加許。雖則我鍾意聽MC，但呢首歌都係唔夠Eason揪」。亦有人指出「冇比較，冇傷害」：「無謂比較，正如Eason唱《記憶棉》都未必好過MC。」

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