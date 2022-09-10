林青霞憶述大宅火災學識靚衫斷捨離　唯獨一條褲着足30年都要保留

今年7月初「大美人」林青霞位於飛鵝山市值11億的豪宅發生大火，事後超過18名傭人逃生，當晚林青霞只是簡單報平安，沒有詳細交代自己當時的情況。上周四（1/9），林青霞就在專欄中提及到火警當晚的去向及心情，更分享自己最珍重的衣物是一條超過30年歷史的小花褲。

大宅現場火勢非常猛烈。（資料圖片）

文中林青霞分享當時與家人正身處印尼某艘船上，突然就見到女兒邢愛林向她哭訴傭人把她的貓關在房間，林青霞不明所以，在對方的解釋下才得知家中發生大火，看到大宅被熊熊烈火包圍的照片令她心頭一緊，林青霞憶述自己當刻馬上抱緊囡囡表示要為此感恩，因為一家大小齊齊整整都在船上，幸好最後所有傭工及家中的寵物都安然無恙，令她鬆一口氣。

大宅發生火災後，不少衣物需要搬往另外一個位於半山的家，這時她才發現自己的衣服堆積如山，而火災的發生令她深深明白到身外之物不需要太多，因此邀請到身邊的好友及秘書挑選她們喜歡的衣服。當中講到林青霞最珍而重之的衣物，居然是一條超過30年歷史的小花褲。

林青霞在專欄中講述當時家中發生火災的心情。（微博圖片）

林青霞講述當年還在台灣生活時，這條花褲已經是自己的衣物之一，價錢非常便宜，後來婚後誕下第一個女兒時，她的母親特意從台灣飛往香港來探望她，更親手改造這條褲子的尺寸，好讓孫女能穿下。這一條花褲承載了不少歡樂記憶，因為林青霞兩名女兒都穿過之外，就連繼女邢嘉倩的兩個女兒也有穿過，因此林青霞更表示每次有小寶貝穿上花褲時，自己都要分享它的故事，雖然母親已經不在人世，但是她的愛仍然綿延不絕，因此她知道這條超過30年歷史的花褲沒有受大火殃及，而感到欣慰。

點擊下圖看更多相關圖片：