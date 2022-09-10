「性女」黃紫恩零女神味中學舊相曝光　外貌反差極大跌入顏值谷底

無綫（TVB）節目《冇人性教育》除了令「波波」黃婧靈被封為「TVB新一代性女」，就連黃紫恩（Jojo）因為在節目中的言論行為非常大膽兼出眾，亦同樣有着「性女」的稱號。Jojo不時都會在社交網站上曬出靚相，姣好的身材加上美麗的外貌，吸引近26000人追蹤她的社交帳號。不過前日（8/9）Jojo在節目中曬出自己的學生時代照片，外貌居然與現時的女神樣相距極大！

Jojo常常在IG曬靚相。（IG/@jojotszyan）

《不正常愛情研究所》是無綫J2台的節目，由Jojo、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）擔任主持，前日更邀請到麥惠琪（Susuca）及文頌男（Koba）擔任嘉賓。當日的節目題目為「校園愛情故事」，因此幾位主持人除了以學生Look示人，更分享自己中學時代學生相，當中Jojo及Karen的舊照最為吸睛。

Jojo及Karen的舊照最為引睛。（節目截圖）

Jojo與Karen中學時一個是「亂髮四眼妹」、一個是「中性無眉娘」，Karen的懶型無眉Look更遭Jojo瘋狂取笑：「你係第一個我哋變性嘅主持人，我終於明白人哋睇我張相嘅感受」，Karen聞言反擊：「Jojo冇資格笑我囉」。因為Jojo中學時期的外貌確實與現在有很大分別，除了頭髮凌亂，皮膚亦比現時黝黑，缺少現時的女神味，不過整體就給人很清純的感覺！

Jojo中學時期的外貌與現在有很大分別。（節目截圖）

之後幾位主持輪流自爆讀書時的離奇戀愛經歷，並再次由言行出位的Jojo成功搶焦點。她自爆曾因太癡心慘被男同學多次利用Jojo追女仔，她直言：「我鍾意咗個男同學好多年，但咁多年佢都當我係兵。」Jojo憶述某一年冬天，因為自己怕凍就着了校褸同冷衫返學，而她心儀的男同學就突然走來問Jojo：「凍唔凍？」而Jojo就以為對方在關心她，因此就回覆：「你咁關心我，我梗係唔凍啦。」對方就表示希望Jojo可以把身上的校褸給自己，而Jojo亦答應了男同學的請求，誰知道對方居然說道：「唔該晒，我隔籬追緊個女仔話好凍，我要拎畀佢着。」

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