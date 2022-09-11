小薯茄6周年｜FINALLY唱出負評　麗英與古天樂互動形容係明日禮物

為慶祝YouTube頻道「小薯茄」成軍六年，一眾成員包括程仁富（程人富）、蔡曉童（童童）、吳冰（阿冰）、鄧麗英（麗英）、關浩傑（阿J）、姚澤汶（肥蚊）、朱柏熹（朱Mic），高江凌（高Ling），昨晚（10/9）齊集旺角麥花臣場館演出舞台劇《小薯茄6周年─IT'S PARTY TIME》。一日演出兩場，8位成員於騷後接受訪問時表示興奮多於攰，阿J說：「腎上腺素仲喺高位，係興奮同滿足，做完兩場之後，見到觀眾反應證明排出嚟嘅嘢係work，（觀眾）有呢個反應導演好犀利。」



為慶祝「小薯茄」成軍六年，一眾成員演出舞台劇《小薯茄6周年─IT'S PARTY TIME》。（葉志明攝）

談到阿J和程人富的騷肌環節，阿J透露是程人富提議，並花了兩個月時間健身、跑步及控制飲食：「見住佢哋食嘢，我就食雞胸，一個月餅都未食過。」而程人富指早前拍劇有騷肌場口，因而比阿J更早控制飲食，但去到7月尾拍完劇後便開始放肆：「食好多嘢，明明冇嗌炸雞都夾硬加份炸雞，去到開騷前一個禮拜，就話不如我都除埋……得番個幾禮拜，我就好後悔……之前操咗啲，就冇話反彈好多，所以好彩。」

小薯茄6周年｜洪嘉豪馮允謙擔任神秘嘉賓 鄭中基驚喜「登場」

程人富和J哥騷肌，全場尖叫聲不斷。（葉志明攝）

至於邀請到洪嘉豪作為駐場嘉賓，麗英指：「佢係我哋小薯茄一日員工。」程人富續說：「小薯茄係咁，一日員工，終身員工。嘉豪真係參與晒，我哋好唔知醜咁要求佢參與晒，嘉豪係熟啲，對佢係厚面皮啲。」FINALLY亦在舞台劇中帶來新歌《終於有歌》，程人富表示是將Haters的留言變成歌詞：「將留言變成子彈、彈藥拎嚟打番佢哋轉頭，將啲留言變成我哋第一首歌…歌詞全部都係reference啲真嘅、話我哋嘅留言，嗰班haters估唔到自己做咗填詞人。我哋就係咁有愛嘅團隊，化解咗啲戾氣，你鬧我，但我畀你成為我嘅填詞人。」

洪嘉豪成為駐場嘉賓，玩遊戲兼唱歌。（葉志明攝）

古天樂最近亮相「小薯茄」拍攝短片，與麗英有對手戲之外，二人更有「差啲錫到」的超近距離互動。麗英一臉興奮形容為「明日禮物」：「嗰時係第一次咁近距離接觸古生，佢好玩得同好照顧後輩。打茄輪係即場Jam出嚟，我放膽同佢玩，佢又真係哄埋嚟玩番。雖然嗰下有啲驚，但我都覺得幾開心……贏咗好多古太嘅讚美。」FINALLY更表示有向古生自薦拍戲，程人富笑言：「拍《明日戰記》宇宙，衝出嚟就俾機械人打死嗰啲平民，或者做機械人。」

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