邊度都有外星人｜瑞士農夫多次接觸外星人　竟在昴宿星球見到恐龍

過去多年曾經有不少人聲稱見過UFO或者接觸過外星人，現今社會都講求證據，單憑口講又怎能讓人信服？J2節目《邊度都有外星人》於前兩集深入探討有關外星人的各種傳聞後，邀請了外星文明研究者Tecki擔任嘉賓親述在香港大嶼山的第三類接觸經歷，更以影片作證，真係唔到你唔信。

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節目提到一位現年85歲的瑞士農夫Billy Meier，被指擁有最多與外星人接觸的人類。Billy聲稱在60年代開始，曾被外星人接走，更曾到訪過金星及火星，並以菲林相機拍攝到國際太空站外的照片。外星文明研究者Tecki相信接走Billy的是來自昴宿星的外星人，Billy亦曾透露到達昴宿星後，竟然看到恐龍、獨角獸等絕種生物，更曾拍攝到UFO的照片。可惜有大部分人都質疑照片的真偽，Billy更因而被關進精神病院。

現年85歲的瑞士農夫Billy Meier。（節目畫面）

不過不能解釋的是Billy接觸外星人後，提供了兩塊金屬，被科學家證實金屬包含地球不存在的物質。另外，在一段Billy聲稱同昴宿星人的對話錄音，主持過電台節目《音樂情人》的鄭子誠立即聽出錄音中，有極高頻的聲音。Tecki透露這段錄音已經被美國NASA證實，沒有地球物質可以製造出這段音頻。

Billy拍下的照片中有金髮藍眼的昴宿星女外星人。（節目畫面）

Billy更曾拍到國際太空站的照片，可惜被大部分人質疑，更被關進精神病院。（節目畫面）

Billy於60年代，用菲林相機拍得的UFO。（節目畫面）

至於Tecki親身接觸UFO的經歷，是發生在2020年5月。當日跟朋友在大嶼山水口村沙灘露營，在凌晨3點時，朋友看到兩架UFO平排由遠處飛過來。其後Tecki公開了兩條UFO短片，第一條是2020年11月在深井家居附近影到兩粒光點一前一後運行。

Tecki透露曾於大嶼山看到UFO。（節目畫面）

另一片段是Tecki表示是當自己是拒絕外星人接走後拍下的︰「忽然feel到同感應到，所以行出露台睇咩事，見到出面好多藍色燈好似走馬燈，射到我頭頂，望到天空一大舊黑雲，感覺好似個海就嚟冚埋嚟。有意識問我『ready』好未，我諗係接走我。嗰時心情好似笨豬跳前咁，有啲震撼。我答佢未ready，因為嗰時淨係著住條底褲，驚上到太空船失禮。」在隨後拍下的片段中，看到上空一大片黑雲，底下有一排光，兩位主持鄭子誠及陸永都感到難以置信。