前亞洲先生黃竣鋒遇襲發聲明　術後回港治療未能與家人渡中秋

2012年《亞洲先生》季軍黃竣鋒（Jason），上月底於內地遇襲遭斬三刀，導致臉部、左手及左腰嚴重受傷。黃竣鋒緊急送院搶救，並接受多個手術，直至日前（2日）才可以開口說話。今日（11日）再傳出消息，指黃竣鋒已經返回香港就醫，但可惜未能與家人渡中秋。

黃竣鋒曾參選亞洲先生。(黃竣鋒ig)

上月底（29日）Jason在吳志雄（大佬B）於深圳開設的餐廳內遇襲受傷，Jason表示自己沒有得罪過人，認為受襲是無妄之災。Jason指上周五（9日）已回港留醫屯門醫院，但仍然未能平伏心情，對於當日的兇案仍然心有餘悸。Jason感謝大佬B當日擒拿兇徒及將他送院，更負責Jason在深圳醫院的醫療費用，但Jason慨嘆因為受傷，所以未能與家人團聚。

黃竣鋒於深圳遇襲，吳志雄協助將他送院。（黃竣鋒提供）

聲明如下：

感謝各位傳媒一直的關心，我已於日前（9日）經香港特別行政區政府駐粵辦香港入境處的協助下，由救護車送往深圳灣關口過境回港，並由港方救護車直送往屯門醫院留醫治療。

屯門醫院的醫生為我初步診症後，建議我留院接受治療。

今天我已安然回港，但我回想起案發時情況，仍未能平伏。這段期間最感謝大B哥（吳志雄）對我的照顧。當天事發時，大B哥不顧自身安全奮勇即場擒拿兇徒，又護送我到醫院，並負責了我在深圳的醫療費用，我對大B哥對我的恩情，報以深深的謝意。

這個中秋佳節，身受重傷的我未能與家人團圓，在醫院看著窗外的月光，百般滋味在心頭。在此感謝深港兩地的醫護人員對我的照顧，並感謝所有朋友的關心，我一定會全心接受治療，力求早日康復。

黃竣鋒

2022年9月11日

點撃睇黃竣鋒傷勢：