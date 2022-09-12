有個閨密叫祖藍｜陳松伶追問下　驚爆已立遺囑：房產會去晒佢嗰度

由王祖藍擔任主持的綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，昨（11日）TVB播出第七集，這集嘉賓是陳松伶（松松）。松松笑言與祖藍是透過《閨密》才首度會面的「網友」，但見面後卻話題不斷，完全不像首次見面。

松松喺節目中途突然擔任起「主持」嘅角色，追問祖藍夫妻間財政分配問題。

松松節目中反客為主，反而變成了主持人一樣，不斷追問祖藍與老婆之間的事情，驚爆已為愛妻立定遺囑：「基本上我類似整晒遺囑，房產收租都會去晒佢嗰度，我係預咗萬一自己唔喺度，佢都一路有收入。」對於祖藍對愛妻如此貼心盡責，松松大表欣賞，並指老公張鐸也是責任心很重的男人：「你哋都會先為對方去諗，好驚自己有一日照顧唔到對方會點。」

之後松松再抵死地追問祖藍啲錢係咪畀晒李亞男。

松松在節目中也大方分享與老公之間的相處，訪露老公常常稱她是「金魚記憶」，加上松松不擅計數及理財，故財政等事宜歸張鐸管理，並大讚張鐸早已為二人做好理財計劃，更詳細列出了為此必須完成的事，「望到個心入面好有安全感。」

聽落張鐸是成熟大男人，不過松松亦爆老公有搞笑煩人一面：「佢去到歐洲啲鋪頭，會真係著晒所有女裝影相畀我睇，當然係因為我冇一齊去啦，仲要全部相都係叫售貨員姐姐同佢影嘅，啲女仔就猛話：『你真係好勁呀！』」

松松又謂張鐸是緊張大師，與松松外出吃飯的友人，不少都收過他的奪命追魂Call：「我同佢相處似係多咗個爸爸咁，如果佢同我唔喺同一個城市，然後我同我哋啲common friend出去，佢會成日打住電話問我『幾點返去呀？車準備好喇，你快啲上車喇！』然後又係咁打畀我周遭嘅友人。」