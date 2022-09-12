葉翠翠成媽媽KOL坐擁30萬粉絲　兒子就讀幼稚園PN班開始讀日語

港姐冠軍葉翠翠，坐擁30萬Facebook粉絲，可謂首批轉型做親子KOL的例子。（IG：@tracy_ip）

近年不少女藝人結婚產子後轉換跑道，成為親子KOL接下大量母嬰產品工作，當中坐擁30萬Facebook粉絲的港姐冠軍葉翠翠可謂首批成功例子。她為三個兒子所選的幼稚園亦是精挑細選，2歲入讀學前班已經教三文四語要上日語課程﹗

葉翠翠親力親為送小朋友返學。（IG：@tracy_ip）

剛踏入41歲的葉翠翠，2015年下嫁建築師周曉東後，4年間先後誕下3名兒子，個個都份量十足肥嘟嘟相當可愛。現時分別5歲4歲及2歲半的兒子，入讀同一間幼稚園，翠翠日前上載照片笑言：「三個一齊返學，好混亂。。。。。有一個發緊脾氣。。。。」又大讚細仔「呢個小朋友，昨日第一天自己返學，沒有媽咪陪伴，佢返到學校，一枝箭咁衝咗入去。」

葉翠翠透露三個小朋友就讀同一間幼稚園。（IG：@tracy_ip）

三兄弟所穿校服，正是創校五十多年位於北角的明慧幼稚園。以中、普、英語為母語的老師擔任雙班主任制，將國際認可之劍橋英語Pre A1 Starters 課程融合校本課程內施教。3-6歲是小朋友學習語言黃金時間，明慧由PN班起就設有日語課程，實行三文四語教學。校園內設有不少寬敞大型活動場及各式德國製造的輔助遊戲設施，如攀石牆、攀登架、鞦韆、滑梯和戶外種植場。學費方面預備班半日制一年$65120（分十一期繳交），全日制則為$96360（分十一期繳交）。

葉翠翠細仔首日返學無喊好叻仔。（IG：@tracy_ip）

葉翠翠三個囝囝就讀的明慧國際幼稚園學費。（學校官網截圖）