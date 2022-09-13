陳凱琳抖音拍片講唔諗復出住　兩招維持產後美好身形

鄭嘉穎與陳凱琳（Grace）由拍拖到結婚生B至今一直十分之恩愛，兩人育有大仔Rafael與細仔Yannick，一家四口幸福美滿。陳凱琳2020年誕下次子後，身形立即變回未做媽媽時，令不少人都感到驚奇，她是如何做到的？最近陳凱琳在社交平台發片解答粉絲疑問，其中一條問題解開了一家的迷思。

有網民驚訝陳凱琳身材突然發育 (ig@kevincheng_official)

+ 33

Grace在片中提到有一條問題是「點解生完兩個之後都keep到一個fit嘅身形」，她講到自己雖然很喜歡食宵夜和甜品，但一定要控制份量，她說：「可能我好想食朱古力蛋糕，我唔會唔容許自己食，但係唔使成個蛋糕食晒，可能切一塊自己食完，開心咗之後就唔會成日諗住想食呢個蛋糕，其實只要適量，唔係日日係咁食，均衡係好重要。」

Grace在片中提到有一條問題是「點解生完兩個之後都keep到一個fit嘅身形」。（影片截圖）

另外Grace都提到自己好鍾意搭交通工具，除了省錢，搭車時的走動都算一個小型運動，她指每一個生活上的小點滴都做多一點，就可以保持身形和狀態。

Grace在片段中也有講到自己會否復出拍劇，她說：「當然我都想，但小朋友同家庭喺我而家心目中係最緊要一樣嘢，可能我畀佢哋再大少少，穩定咗少少之後，我就可以去諗未來我仲會唔會做戲拍劇呢？因為呢樣嘢都比較花少少時間。」