香港小姐2022｜19位佳麗已入住酒店　許子萱與張光怡同車不交流

《2022年香港小姐競選》決賽將於月底舉行，早前因為有6位候選佳麗確診新冠肺炎，所以取消準決賽，19位佳麗直入決賽。而決賽舉行在即，大會安排了候選佳麗早兩星期入住酒店進行閉環式訓練，同時確保決賽能如期舉行，眾人被安排入住電視城鄰近的一間酒店。

無綫電視（TVB）原定昨日（4日）舉行的《香港小姐競選2022》準決賽 (節目截圖)

前日（11日）TVB安排了19位候選佳麗入住將軍澳一間酒店進行閉環式訓練，由TVB安排各佳麗的點對點行程，以減低再有佳麗確診的風險，因為早前TVB取消準決賽已經令已設計好價值600萬的舞台需棄掉，令人感到可惜。而近日佳麗中再爆是非，「金融之花」許子萱（Cecca）與「翻版麥明詩」張光怡（Chloe）鬧出不和事件，有指早前受訓期間，歌唱老師叫大家唱慢些，Cecca即忍不住怒視了Chloe一眼，未知是否在嫌棄她拖累大家。雙方的心病愈積愈多，直至一次排舞時兩人終於大爆發，因舞步問題當場嗌大交，連隊長陳瑞菱幫手調停也沒用，自此兩人互不理睬。

19位侯選佳麗中的大熱陳瑞菱及邢慧敏分別擔任紅及藍隊隊長，分別為音樂劇《Singing in the rain》作訓練 (節目截圖)

入住酒店當晚，鬧不和的Cecca與Chloe前後腳下車，刻意與對方保持距離，過程中二人更「零」交流，令不和傳聞更加確實。Cecca先是快步下車率先步入酒店，而Chloe則坐最後，慢步下車再步入酒店，在酒店大堂等行李時，二人亦未有交流，各據一方的等待行李。Chloe對於被指與Cecca不和，Chloe氣定神閒表示與對方沒有不和！

15號張光怡 (Chloe) 梁碧玲攝

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