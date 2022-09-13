歐錦棠孖元華演消防員衝火場險死　以親身經歷歎：演員的確是工具

早前（28/7）MIRROR演唱會期間發生嚴重悲劇，引起全城關注，網上有不少人都表示，演員同樣是人，亦要注重他們的權利，而歐錦棠在個人YouTube頻道「乜乜棠水舖」分享自己的看法，以自己的親身經歷表示：「演員的確是工具，唔係棋子已經好好。」又以飾演消防員的辛酸史作為例子：「演員係有辛酸，演員嗰種辛酸係唔需要你去同情，但係我哋值得自豪，因為經歷過呢啲階段，先至可以磨鍊到一個出色嘅演員出嚟。」

歐錦棠表示：「演員的確是工具，唔係棋子已經好好。」（YouTube/@乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

歐錦棠先後在三間電視台多次扮演消防員，分別是1992年的亞洲電視的《烈火雄風》、2002年無綫的《烈火雄心II》以及2018年香港電台的《火速救兵IV》。他憶述曾經冒着生命危險拍攝《烈火雄心II》，當時劇組到了馬鞍山一個行內人稱為「天外天」的地方取景，因為只能靠一條粗粗的麻繩，半拉半走地爬上斜坡到達目的地，所以普通人根本不知道如何前往。當時就需要在這裡拍攝攀山拯救場面，誰知道拍到一半發生狂風暴雨：「佢係屬於紅雨嘅雨勢，淋雨唔緊要，仲要閃電，你係會見到遠處有電流劈中對面座山，好驚喎！我哋冇嘢遮擋！」儘管當時有一把大的太陽傘，但仍然不能用，歐錦棠表示這是辛酸點之一：「濕人唔可以濕（攝影）機，濕咗壞咗，幾廿萬就冇啦。」最後因為大家都濕透了，為了避免出現不連戲的情況出現，就轉場都另一地方繼續拍攝。

現場好危險！（YouTube/@乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

拍攝時的驚險事件又怎會只有一單，劇組為了拍攝氣爆效果，搭建一間密室拍攝，演員們除要戴上一般的消防裝備之外，面罩內一定要戴多個可以遮蓋頸部的頭套，歐錦棠強調表示：「一條罅都唔可以有。」最後有演員因為沒有戴好頭套而受傷：「同事就係有條罅啦，燒燶咗條頸。」當中他又透露不找武師拍攝的原因：「武師貴吖嘛，演員俾咗錢，我強調呢啲唔係呻，呢啲係演員嘅親身經歷，亦知道消防員嘅工係幾咁危險。」

聽到都覺得好驚險！（YouTube/@乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

最後歐錦棠再分享一次險死經歷，當時他需要與元華一起進入火場拍戲，二人見到火勢非常猛烈，就決定穿上消防裝備後用水淋濕自己，開拍後二人就馬上衝進火場，他憶述：「我哋衝完過去即刻大叫，即刻除晒頭盔、裝備，工作人員見到我同華哥成身冒煙，原來濕咗遇到猛火就變成蒸氣，再耐啲我哋兩個真係會熟！」因此歐錦棠就感歎不是所以經驗都有用。

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