天后陳慧琳素顏迎50歲生日　出道28年從未有過僵硬感擁超自然美

天后陳慧琳(Kelly)今日(13日)迎來50歲生日,她在IG Post出素顏拿住蛋糕的照片並留言:「我今日25x2, my wish is to know how to freeze time.(我的願望是想知道如何凍結時間。)」其實陳慧琳的願望一早已實現,因為育有兩子的她無論身材和樣貌都與20年前無異,絕對是凍齡女神!

Kelly從未走樣,絕對凍齡女神!(IG/@kellychenwailam)

陳慧琳保養得宜,即使踏入半百,皮膚依然白皙緊致,表情也很自然,絕對不像同齡女星的僵硬感,氣質超然。她的身材更是十年如一日。不過,陳慧琳近年已經處於半隱退的狀態了,平日她多數都在家中相夫教子,只偶爾拍攝一下廣告,鮮少出席公開活動。早前她現身力撐王菀之演舞台劇,低調打扮的她依然星味十足,出道28未曾走樣!

低調打扮依然星味十足!(IG/@kellychenwailam)

雖然受疫情影響,有傳「隱形舖后」陳慧琳被指蝕錢,但其實手持貨超過20個物業,生活早就唔使憂。另外,更有投資買物業、基金同股票,從來都不會揸現金,有傳她保守估計身家早已過百億。即使身家豐厚,Kelly仍與丈夫租住何文田嘉道理道獨立屋多年,而且多年來都一直零架子,難怪受盡粉絲們喜愛。

靚足28年!(IG/@kellychenwailam)

勁後生!(陳慧琳IG)