天后陳慧琳素顏迎50歲生日　出道28年從未有過僵硬感擁超自然美

天后陳慧琳（Kelly）今日（13日）迎來50歲生日，她在IG Post出素顏拿住蛋糕的照片並留言：「我今日25x2, my wish is to know how to freeze time.（我的願望是想知道如何凍結時間。）」其實陳慧琳的願望一早已實現，因為育有兩子的她無論身材和樣貌都與20年前無異，絕對是凍齡女神！

Kelly從未走樣，絕對凍齡女神！（IG/@kellychenwailam）

陳慧琳保養得宜，即使踏入半百，皮膚依然白皙緊致，表情也很自然，絕對不像同齡女星的僵硬感，氣質超然。她的身材更是十年如一日。不過，陳慧琳近年已經處於半隱退的狀態了，平日她多數都在家中相夫教子，只偶爾拍攝一下廣告，鮮少出席公開活動。早前她現身力撐王菀之演舞台劇，低調打扮的她依然星味十足，出道28未曾走樣！

低調打扮依然星味十足！（IG/@kellychenwailam）

雖然受疫情影響，有傳「隱形舖后」陳慧琳被指蝕錢，但其實手持貨超過20個物業，生活早就唔使憂。另外，更有投資買物業、基金同股票，從來都不會揸現金，有傳她保守估計身家早已過百億。即使身家豐厚，Kelly仍與丈夫租住何文田嘉道理道獨立屋多年，而且多年來都一直零架子，難怪受盡粉絲們喜愛。

靚足28年！（IG/@kellychenwailam）

勁後生！(陳慧琳IG)