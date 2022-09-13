范冰冰戀情見光死？　網傳男方有軍方背景擔任金融集團副總裁

內地女星范冰冰和中國男星李晨交往多年，外界一直看好他們的戀情，更屢次傳出婚訊，本以為二人的戀情能夠開花結果，孰料，經歷完逃稅風波後2019年6 月倆人宣布和平分手，昔日的神仙眷侶徹底走散，令人感到非常惋惜。

范冰冰與李晨已成過去！（微博@范冰冰)

與李晨分手後，在2022年6月，有媒體爆出范冰冰感情有了新進展，事關有媒體拍到她帶着一名男子出席家庭聚會，男方更為了討好范媽媽主動請纓幫忙拿東西，聚會結束後范冰冰即與男友肆無忌憚當街擁抱親手，情況像極了剛熱戀的小情人似的！

范冰冰新男友! (微博@吃瓜群眾CJ)

戀情曝光後，男友背景隨即被網民起底，原來身分大有來頭。根據內地八卦博主「吃瓜群眾CJ」爆料，范冰冰的男友在部隊當過18年兵，當兵期間都在武裝戰線工作，是個妥妥的軍人，之後男友從軍人轉型後，在內地金融集團擔任副總裁，有傳薪金豐厚，也是該金融集團公司最年輕的主管！

有網民爆料! (微博@吃瓜群眾CJ)

而近日適逢中秋佳節，范冰冰在微博上載一組獨照並寫道：「中秋節快樂！都回家看看家裏人！」有網民就認為范冰冰此番說話暗藏玄機，那句「都回家看看家裏人！」正暗示目前感情狀態已回復單身，所以才獨自回家做節。另外，自從戀情曝光後，就再未有媒體拍到二人同框的畫面，估計這段戀情曝光三個月即玩完。