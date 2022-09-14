好聲好戲2| 吳幸美大熱倒灶無緣晉級　網民鬧評判唔公平

由阮兆祥及馮盈盈擔任主持的節目《好聲好戲2》前晚（12日）進入第三回合「拍檔聲演」環節，前兩回合表現非常出色的吳幸美找來《東張西望》好拍檔Patrick Sir（林溥來）聲演《踩過界II》醉酒一夜情戲，而幸美為了高度還原戲中蔡思貝的哨牙腔，極度認真的她特意找牙醫倒模假的哨牙套，之後在家帶着牙套反覆練習，但很可惜一上場講第一句對白已甩嘴，評判對她的表現大打折扣，最終只獲得10盞綠燈。

態度好認真! (吳幸美ig)

而昨晚（13日）評判終於要在四人之中揀選一位出線者，為了公平起見眾位評判要退下商討，最終只有汪明荃、專業評判投給吳幸美，其他三位評判則將手中一票投給樊亦敏，最後樊亦敏成功晉級。對於吳幸美慘敗落選，追開節目的觀眾即怨念四起，表示戥幸美不值，認為她前兩個回合表現極好，只是第三回合稍有失準，但總共加起來仍有16盞綠燈，遠超於其他參賽者，豈料大熱倒灶無緣晉級。有網民就激動留言指：「之前2回合既努力有咩用?咁既制度...真係唔公平。」「那個賽制度好有問題。以第三回合定出缐，那之前一二回合就totally uncounted. 絕對是荒謬！ 吳幸美應該是出缐那位。」

節目被批做馬! (熒幕截圖)

吳幸美慘敗落選! (TVB熒幕截圖)