洪嘉豪未被張天賦歌迷會Admin言論影響心情 與MC兄弟情不變

洪嘉豪出席西九文化竹翠公園啟動禮暨音樂會，並宣布將於11月中在西九開騷。（葉志明攝）

洪嘉豪（Kaho）和Dear Jane今日（14/9）出席西九文化竹翠公園啟動禮暨音樂會，Kaho和Dear Jane分別於活動上宣傳將於11月中在西九開騷，Kaho唱出《污糟兒》，Dear Jane則獻唱《聖馬力諾之心》和《2084》送給在場觀眾。

談到Yee Yee近日的言論，Kaho心情未受影響。（葉志明攝）

Kaho接受訪問時表示11月中將會在西九開個人演唱會，開戶外騷更是夢寐以求的事：「比起室內更想開Outdoor，因為個感覺，睇下個景，一定會好開心。暫時只可以透露咁多，因為（同MC個）演唱會都係開完一個禮拜，啱啱都開咗一個會，初步有啲Idea，坦白講，得番兩個月唔夠，身心都要開始準備，雖然好chur，但好開心。」他更笑言「點都會跳舞」：「想做跳唱作歌手，今次跳舞未必勁歌熱舞，我啲歌又唔係勁歌熱舞啦第一，第二係始終一個人要勁歌熱舞難度就高啲。配合番啲歌會跳另一類嘅舞，我都未知跳咩，但我有提出可能跳啲高貴啲，總之會跳，因為唔跳唔得，上次洗濕咗個頭。」至於嘉賓方面，他透露一定會有，並想邀請在音樂路上對自己很重要的朋友：「陳蕾啦，就算悶都可能要請佢，但要睇佢肯唔肯，佢而家對住我開始高傲咗…我相信如果我真係需要佢，佢都會嚟嘅，但我未知、未確定，要開下會先。」

Yee Yee（中）近日發表的言論引起不少爭議。（IG圖片）

談到今日MC張天賦Fan Club Admin Yee Yee發表的言論，包括並非Kaho穿針引線MC入華納，又指雖然MC和Kaho多年前已經認識，但二人鮮有聯絡，並非「一直以音樂伙伴的姿態相伴」。對於Yee Yee列出的三點「失實報道內容」，Kaho表示不逐一回應，重伸與MC一直都是好朋友：「只能夠講，我覺得MC係一個好有吸引力、好有個人魅力嘅一個歌手，佢無論如何都會有好好嘅發展。至於我同佢嘅關係，喺我眼中，我同佢永遠都係好朋友，呢幾年喺音樂路上大家互相督促、一齊成長，一齊經歷咗好多嘅好兄弟。至於我自己，做音樂咁多年都係，希望自己再落力啲，每一次都俾大家睇到嘉豪嘅進步、音樂路上多元化啲，其他都暫時唔回應。」

Kaho與MC兄弟情不變。（葉志明攝）

Yee Yee早前又指Kaho Fans Club於演唱會期間準備的熒光棒廉價兼製造垃圾，Kaho直言：「我啲fans做嘅嘢我都會100%支持。」他續指沒有被事件影響心情，因為自與MC的《FRENEMY》演唱會後一直忙着工作：「唔會將大家唔同嘅說話擺喺心太耐，因為最近真係忙，又要準備個騷、又要排舞、又要練歌，準備啲新歌，啱啱又寫咗一首歌，如無意外應該係演唱會其中一首主題曲，都忙到唔得閒理，所以繼續加油啦，做好自己。」談到與MC的關係，Kaho說二人的友情已經去到不需要確認彼此是好兄弟的階段：「有好多嘢唔使攞出嚟講，大家在心中已經足夠，我同佢兩個麻甩仔感情唔會影響。」