香港小姐2022｜傳張光怡與許子萱不和驚動高層　IG即刻互相Follow

《2022年度香港小姐競選》是第50屆舉辦，TVB一於隆重舉辦，決賽將在9月25日紅館舉行，這是相隔12年，港姐再於紅館舉行。

無綫電視（TVB）原定昨日（4日）舉行的《香港小姐競選2022》準決賽 (節目截圖)

未進行到決賽，這一屆港姐已有不少是非傳出，先有今屆3號侯選佳麗陳瑞菱（Reina），有讀者爆出她顏值升級，與一年前的她大有不同，更被爆出母親是美容店老闆。

港姐2022｜陳瑞菱大脫變蘋果肌再發育 阿媽曾贊助TVB節目？

Reina目前正在減肥。（陳順禎攝）

除了Reina，另外兩位港姐張光怡（Chloe）與許子萱（Cecca）被爆出在愉景灣Staycation受訓時候不和，還驚動高層的港姐統籌經理何小慧將她們召見，召見完二人後，許子萱被指全程黑面，而張光怡則眼泛淚光。二人的社交網站並沒有Follow對方，經過高層召見後，立即互相Follow。

決賽在即，因早前有多位佳麗不幸感染COVID，所以一眾佳麗現時閉環式訓練。有傳在這個閉環式訓練二人刻意保持距離，令不和傳聞可信性大大增加。同時有消息指內部也正在尋找傳出這消息的人是誰，以免再有港姐的是非流出。

Cecca靚相：

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