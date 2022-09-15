洪卓立笑言獲劉沛蘅帶挈拍情侶檔廣告　憂女友拍劇與男星有親吻戲

劉沛蘅（Hillary）同洪卓立（Ken）今年三月公開戀情後，頻頻在社交媒體上高調曬恩愛。最近Hillary與Ken以情侶檔姿態搵真銀，接拍頭髮護理廣告。日前二人一同到影樓拍攝，為營造出情侶間的溫馨甜密畫面，影樓佈置成家居環境，他們分別穿上米白色的家居服，更公然打情罵俏，二人不時互相提點、替對整理衣衫、又會逗弄對方，非常甜密。

Hillary同Ken以情侶檔姿態搵真銀。

Hillary表示這次拍攝非常順利，二人完美展示私底下甜密相處場景：「其實我哋都係平時咁，但就好少畀人望住做啲咁sweet嘅嘢。經過第一次一齊工作，我都有叫佢唔好咁尷尬，佢係一個超級容易面紅嘅人，一尷尬大家就好容易睇到，啱啱開始拍時塊面已經開始紅。」而Ken直言平時甚少接拍這類型的工作，謙稱獲女友帶挈拍廣告：「今次算係被Hillary帶挈，以呢個狀態接工作我梗係高興，要去還神啦！希望嚟緊都可以再以呢個形式工作，係開心嘅！可以一齊準備、一齊出門口、一齊收工返屋企，呢個感覺幾好嘅！好似好肉麻咁，唏！」

二人完美展示私底下的甜密相處場景。

Hillary與Ken坦言除了合作拍廣告之外，還希望以情侶檔方式在其他方面合作，Ken表示：「其實情侶檔拍戲都好嘅，如果有套劇做情侶，最尾大結局先一齊，咁中間就多啲瞹瞹眛眛就最好。」不過當中有個條件：「盡量避免有第二個男仔爭佢、強吻佢嗰啲，最好唔好！」而Hillary笑言：「千祈唔好一開始就熱戀，到最尾分手，咁樣唔『老黎』呀！」

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