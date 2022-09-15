黎明新歌《一生幸褔》意境甜蜜　新婚王丹妮羅孝勇任ＭＶ男女主角

黎明（Leon）新歌以《一生幸褔》為題祝願為新婚夫妻幸褔一生，兩人誓言要為另一半遮風擋雨、患難與共、渡過餘下半生的光陰。新婚甜蜜的夫妻王丹妮、羅孝勇為《一生幸褔》MV擔任男女主角。MV故事講述兩人穿上一身白色婚紗禮服，卻在廚房、浴室裏發生了一連串災難式意外，令二人手忙腳亂，最後他們憑着彼此的努力，一起面對後終於成功解決困難。



新婚一年多的王丹妮與羅孝勇擔任黎明新歌《一生幸褔》MV男女主角。

新婚夫妻王丹妮與羅孝勇首度合作拍攝MV，羅孝勇自言第一次與太太合作，心情是開心緊張加興奮。王丹妮則說：「MV內容好貼地，亦好貼近我哋生活，我哋新婚的1、2年，兩公婆點樣相處，遇到問題時點去解決都喺MV中有講到。」羅孝勇則覺得MV的情節比較誇張。王丹妮笑說：「係呀！要澄清吓先，係個MV放大好多倍，希望達到個視覺效果，其實拍攝過程好有趣，好好玩。」羅孝勇說：「我係比較慢熱嘅人，所以開始還在捉摸點樣誇張演繹，當回放片段覺得自己太收斂，應該豁出去做。」王丹妮覺得很多情侶，及已婚夫婦都會遇上一些生活上的小點滴令到大家嘈交，他們兩人會主張先討論，無論對與錯也好，之後大家攬一下，很快便沒有事。

黎明新歌《一生幸褔》。

在MV中有些嘈交場面，王丹妮認為嗌交時要回想返當初為何鍾意對方，回想他有什麽優點，這樣便會有繼續追求對方的感覺，記得未來的路是要一齊㩦手面對的！王丹妮表示，希望大家鍾意這個MV，亦感受到當中的訊息。她說夫妻聽《一生幸褔》時會好有共嗚，同時也記得欣賞他們超靚的畫面以及瘋狂的演繹！