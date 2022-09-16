有個閨密叫祖藍｜炎明熹自爆花名叫「阿飯」　勁多表情勁可愛

《有個閨密叫祖藍》本周日第八集嘉賓是出名古靈精怪的炎明熹（Gigi），出場時外套上的「針織馬騮兄弟」已十分搶眼，想不到連隨身物品亦過癮過人。為了讓貼身物品更人性化，Gigi替隨身水壼起了名字—小傳，意念來自名著《水滸（音：壼）傳》；又要求祖藍替其梳子起名字，二人討論一輪後，梳子名字由Sorly演變成Lily。祖藍為了襯番Gigi，更即席拿起「Lily」為自己梳了一個「逆齡」齊蔭頭，直指相關髮型是李亞男至愛。

今集嘉賓係炎明熹，王祖藍話對Gigi嘅印象係「係係係係係」，總共有五個「係」，即係咩呢？

由於今集主持與嘉賓年紀相差25年，為了測試二人有否代溝，製作組安排了一連串「潮語」及「代溝」測試問答題。結果一如所料祖藍慘敗，但令人意外的是Gigi表現也沒有好到哪裏，面對「出pool」、「好99」、「MSW」、「LM」等猶如摩斯密碼的潮語，Gigi顯得相當迷惘，連環答錯的她更忍不住感慨：「知識詞庫出現咗問題」及「我完全覺得自己唔係人」。雖然準確度欠奉，但二人創作力量同幻想確是嚇了你一跳，過程充滿歡笑。

嗱！今集大家會見到Gigi好多唔同嘅表情同動作，相當可愛架。

由於閨密始終是訪談式節目，Gigi在節目中先後分享了對於「閨密」的看法、與After Class成員姚焯菲Chantel、鍾柔美Yumi、詹天文Windy的關係，及自己如何在與人相處方面努力爭取進步、並自揭害怕與人溝通終極真相。而在固定環節「閨密快問快答」中，Gigi還自爆花名係阿飯：「我表哥起嘅，佢話我好鍾意食飯。」對於Gigi的無厘頭，祖藍明顯招架不住，數度高呼：「我同小朋友太多代溝喇！」、「點做朋友？！」

Gigi喺「潮語」測試問答環節期間偷睇祖藍啲答案，表情好鬼馬。

唔適應還唔適應，祖藍還是被Gigi的「特質」吸引，除了指Gigi的獨特腔口及時而書面語時而口語的說話方式適合拍古裝及《難兄難弟》（意指腔調似陳寶珠）外，對於Gigi說話時的獨特造手亦大為關注，原來Gigi有不同造手配合「讚」、「加油」、「正經」及「思考」等四個情緒狀態，祖藍發現後更活學活用Gigi上身，相當搞笑。