82歲林小湛演活《真情》高校長　近況曝光完美演繹「優雅地老去」

資深演員林小湛曾參演無綫電視劇集《真情》演活了高校長一角而知名度大開，現年82歲的保養得宜，看上去仍然散發出優雅的氣質，完美演繹出如何自然優雅的老去。目前仍活躍於幕前以及提供各種禮儀培訓的她接受《香港01》訪問時就大方分享自己的保養心得和提升氣質的方法！

林小湛今年留港過中秋，完全看不出真實年齡！（截圖）

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林小湛5歲便開始學琴，1959年在英國皇家音樂學校考試獲得最高分，獲考官特別推薦，英國皇家音樂學院特別收她為學生。獲取教授院士資格後，林小湛返港教授鋼琴及音樂，幾十年來桃李滿門，張艾嘉、林嘉欣、林峯等都是她的學生。她醉心藝術創作，除了是一名鋼琴演奏家之外，還是作家、編劇、戲劇指導和社交禮儀導師。一向自我要求高的她就透露曾為練琴過住非常刻苦的生活：「我每日都會練6至8個鐘，為咗100%投入，我唔飲水、唔食嘢同唔去廁所，不過而家年紀大咗先知係唔好，因為我啲血嘅濃度好高，好難抽血，所以我都唔建議其他人咁做，始終健康係最重要。」她亦曾受邀為英女王的國宴演奏，在1977年榮獲英女皇伊莉沙白二世頒授「英女皇銀禧勛章」。她亦相信相由心生，她從小熱愛生命，尊重及珍惜所有生命，40年前成為素食者。她認為快樂的泉源來自善良的心！

自出道以來都散發出優雅的氣質！（受訪者提供）

至於保養方面，除了以素食為主外，林小湛亦透露：「我每朝都會飲由唔同水果打出嚟嘅果汁，而且我覺得人唔可以貪吃，最緊要食得健康，唔好過量，而家年紀大我食得唔多，一日一餐，但都會食健康食品補充維他命。」林小湛亦強調不能做懶女人，每日都會堅持化妝和打理頭髮，以最乾淨和整齊的形象示人。

在1977年已榮獲英女皇伊莉沙白二世頒授《英女皇銀禧勛章》 。（受訪者提供）

雖然家人全都在加拿大，但林小湛為了夢想，忍痛跟家人分隔兩地：「前年返嚟之後都冇再返過去，老公都會投訴，但我仲有好多嘢未做，通關之後都會返到內地繼續工作，而家都已經開緊會，好忙。」而她目前專為政府機構、大公司、企業家、各大選美機構、學校、富豪等作形象及禮儀培訓。