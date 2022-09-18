BLACKPINK新歌MV被指激似COLLAR《OFF/ON》　網民例多項相同之處

韓國知名女團BLACKPINK相隔兩年再度推出新作《Pink Venom》，現時MV推出四周，點擊率已經高達三億，可惜惹來抄襲風波，被指出與三首分別在90及00年代爆紅的歌曲在節奏或歌詞都幾乎一樣。昨日（16/9）BLACKPINK再次帶着新專輯《BORN PINK》回歸，當中《Shut Down》MV昨天公開後，僅一天就破5千萬點擊，不過就有網民指出當中的內容，與女團COLLAR的《OFF/ON》MV高度相似。

樂壇核數師｜BLACKPINK新歌同3首流行曲撞旋律 係取樣定抄襲？

最近，有網民在Facebook專頁「 後援會」上載一張BLACKPINK新MV截圖，表示：「好彩係COLLAR出先，唔係又有排煩」，指出兩團的MV非常相似。帖文一出引起網民討論，當中有人認同BLACKPINK抄襲COLLAR的觀點，指出：「都係咁啱得咁橋，又係搭𨋢、又係浴缸、又係跑車、又係行走廊、又係第一下食指指地下，第二下兩隻手一齊向下掃，冇嘢嘅，咁啱啫」、「好彩COLLAR《OFF/ON》出先，唔係又話香港抄韓國」。不過亦有網民表示BLACKPINK《Shut Down》當中不少元素在以往的MV同樣出現過，因此根本就不存在抄襲COLLAR的行為。

網民認為BLACKPINK與COLLAR《OFF/ON》MV相似度驚人。（IG/@collar.weare）

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