Elva倪晨曦早前舉行了奢華田園風池畔派對,公布腹中BB性別。(影片截圖)

倪晨曦父親節時宣佈懷有第2胎,兩年抱兩11月將變成四口之家,轉眼間已到孕後期,這次她決定挑戰自己拍攝唯美水底孕照,事前足足籌備兩個月﹗

Elva穿上飄逸三點式在水中大擺甫士,猶如美人魚一樣。(IG/ @misselvani)

連日來Elva都有陸續分享水底孕照,猶如美人魚般優美,身穿橙色服裝她卻笑言自己似金魚。雖然已有第一胎經驗,但來到第二胎還是有種種情緒問題和不適,但望住孕肚感受細仔每次胎動,都令Elva感動,繼而堅強地撐過去:「Not every day of pregnancy is easy, but everyday brings me closer to you.」

倪晨曦拍此輯水底孕照毫不簡單,要在水底閉氣打開眼,再保持悠然自得的表情,相當唯美。(IG:@misselvani)

倪晨曦如美人魚般優美。(IG:@misselvani)

35歲倪晨曦舉行奢華田園風派對 公布二胎性別激動落淚