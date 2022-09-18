梁競徽自爆TVB月薪一度僅6000蚊　憑《飛虎》捱出頭：增加至15000

近年專注在內地發展的梁競徽（前名梁烈唯），不時在微博及抖音分享日常生活，早前他在微博發文回顧過往在無綫（TVB）拍劇的經歷，除了分享了自己演員生涯中的經典之作之外，更自爆當年在TVB的月薪一度只有6,000港元，令不少網民大感愕然，更掀起熱議！



近年專注在內地發展。（微博@梁烈唯is梁競徽）

雖然梁競徽過往曾參演過不少劇集，並非擔正做主角，但亦塑造過不少為人熟悉的角色，他寫道：「2004-2019，十五年的時間裡，參演的劇集應該超過五十套！但能令我自己或觀眾記得的，能稱為經典的，就只有幾套～其中2011-2013的飛虎系列就肯定是大家都非常喜歡的，也是為我個人的事業帶來起薪的，不但多了人認識，認可，也將薪金由6000港幣每月增加至15000港幣每月，更加在TVB獲得了飛躍進步男藝人，也在馬來西亞獲得了最佳男新人！」

梁競徽在《飛虎》系列中飾演狙擊手莊卓源。（視覺中國）

梁競徽在2014年劇集《使徒行者》中飾演的木虱同樣令觀眾印象深刻。（劇照）

在《飛虎》系列中飾演狙擊手莊卓源的梁競徽，當年與王浩信、袁偉豪、羅子溢（前名羅仲謙）在劇中大展身手，憑出色表現獲得《萬千星輝頒獎典禮2012》「飛躍進步男藝員」獎，而他在2014年劇集《使徒行者》中飾演的木虱同樣令觀眾印象深刻。對於梁競徽自爆當年的人工，網民紛紛留言感嘆：「TVB工資也太低了吧」、「2019年月薪15000港幣？」但梁競徽就認為：「一向也是，現在也好不了多少。但也要公平的想，它是在亞洲，甚至全世界養人最多的一家電視台！壓力也很大的，特別是現在～」他又指：「所以不要覺得做藝人就能賺好多錢，那不一定是真的！做藝人最重要的修為，是自己！賺到的也是自己！」

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前年梁競徽轉簽邵氏兄弟，現時亦是無綫電視部頭合約男藝員，憑着過往在TVB累積的知名度及曝光率，他在內地亦人氣不減，接了不少工作。除了繼續拍劇之外，梁競徽還在內地投資做生意，去年9月他與朋友合資在尖沙咀開鐘錶店，專賣名貴錶款，同年11月他又與林峯太太張馨月合作開車行，不少圈中好友都有到場支持，場面熱鬧。在內地又拍戲又做生意，事業愈搞愈大，梁競徽亦有加入直播帶貨行列，成績不俗！

早前梁競徽直播帶貨賣海鮮，不但吸引超過100萬人觀看，銷售額更衝破50萬，成績不俗！（影片截圖）