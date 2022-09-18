李佳芯籌備一年微電影終面世　同時宣布開設個人YouTube Channel

李佳芯（Ali）籌備一年，為慈善機構「耆智園」宣傳關注腦退化症的短片《伴》終於在網上首播。Ali首次身兼演員、導演、監製及編劇四個崗位，同時打盡人情牌，請到資深導演兼演員的張同祖飾演兩父女。短片在其個人YouTube頻道播出，同時宣布推出個人YouTube頻道，可算是「雙喜臨門」，亦為她的演藝生涯邁出新一步！

Ali拍呢個微電影身兼多職。

Ali拍攝這短片可說是由零開始，她本身只專注幕前，沒有製作經驗，因此「拍膊頭」找幕後朋友幫忙，她說：「初初以為慈善project唔需要好多錢，所有嘢諗得太簡單，到叫人幫手做嘢時，發現要搵到合適嘅人做合適嘅崗位真係唔易，當下真係好徬徨無助，有時係到諗我咁辛苦為乜呢？老實講我一蚊都冇收，既然唔係為賺錢，點解我要攞苦嚟辛呢？」

Ali出錢又出力。

另外祖哥已多年未有在幕前亮相，Ali今次能夠成功邀請到祖哥飾演父親角色，過程可謂過五關斬六將：「我托朋友介紹聯絡佢幫手時，佢真係唔知我係邊個嚟，亦冇睇過我嘅作品。我send資料畀佢後，過咗幾日見冇回音，我就膽粗粗約佢出嚟飲茶以表誠意，第一次見面佢已經比咗好多劇本上嘅寶貴意見，最後見多幾次面後，終於打動到佢幫忙演出。」Ali 大讚祖哥不但沒有計較酬勞，而且還在拍攝時無私分享執導經驗：「言談間佢灌輸我知電影究竟係咩一回事，話比我知對每個作品嘅要求同高度，我喺佢身上睇到佢對電影嘅每一份執著同熱誠，十分敬佩。」

最終Ali籌備歷時一年，心血作品終於面世，她透露本來打算舉行首映禮廣邀長者及傳媒好友，奈何疫情現時仍反覆不定，最後決定將首映移師到網上發布：「我諗深一層，我搞首映最多都係幾百人入場睇，但呢個project受眾更多先會令成件事更有意思，所以最後選擇以網上形式搞首播，大家都可以免費睇到，影響力先會更加大！」