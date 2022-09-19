林芊妤迎接33歲生日　願望係繼續做兒子嘅一棵樹：逃不出他的魔掌

藝人林芊妤（Coffee）經常也會在網上發布正能量的帖文，鼓勵一眾網友時常要保持正能量。Coffee也是公認女神之一，時常在IG發布一些泳裝照，展示她辛苦鍛練而來的身形，發布後往往也會得到網友們一致讚好。還有兩天便是Coffee的33歲生日，昨天（18日）Coffee在IG上載了多張在沙灘穿着泳裝的照片，寫道：「最近已經開始收到很多生日蛋糕，感受到身邊很多的愛。」

另外Coffee的老公不時也要外出公幹，近日老公回到港，Coffee笑言有老公在家的日子，就會出現很多醜照，Coffee亦不介意展示老公拍下她的醜照給大家觀看，絲毫沒有女神包袱，她寫道：「老公在家，意味著又會有很多睡覺寫真出現了。但兒子真的很可愛是名副其實的樹熊，會一直睡覺一直找我的身軀，無論我睡到哪裏也逃不出他的魔掌。但我也太習慣做他的樹了，管它什麼獨不獨立現在就是要好好享受這有限的時光。」

其實一直都有網友指Coffee應要讓3歲的兒子獨立，也不應和兒子太過親密，Coffee也曾經長文反擊過，因此作為母親，Coffee寫了這一段字：「管它什麼獨不獨立現在就是要好好享受這有限的時光」，證明她不會理會別人的目光，只會全心愛錫兒子。