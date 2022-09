陳自瑤(Yoyo)、沈卓盈(Jessie)、徐淑敏(Suki,現名徐菁遙)和黃芳雯(Paula)今年又再一齊開生日party,陳自瑤貼心地為大家準備好一切,更在社交平台post出不少靚相,再寫道:「你們快樂,所以我更快樂!Happy birthday to my all dearest !」看得出她為好姊妹願意付出很多。席上眾人悉心打扮,徐淑敏穿上旗袍展現完美曲線極搶眼!

四人再次一同慶生。(IG@chenchiyiu)

其實上年四人也有到酒店開生日派對,一齊回顧一下上年靚相: