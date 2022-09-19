陳嘉寶擔任商台客席主持 親解英文名Anjaylia原來同周慧敏有關

三年抱三的陳嘉寶(Anjaylia)驚喜出任雷霆881商業一台節目《一家大晒》嘉賓主持，將與兩位主持葉宇澄、Tristan由家庭出發，與聽眾分享「衣食住行」的生活趣事，更預告將會大爆娛圈祕聞，為聽眾打造一個快樂繽紛時尚親子健康娛樂資訊趣味滿瀉的家！

主持葉宇澄及Tristan表示能與Anjaylia合作感非常興奮，因為Anjaylia本人自帶仙氣，她的出現也令整個直播室氛圍充滿仙氣；而Anjaylia則表示她非常緊張：「但幸好兩位主持人都很樂於助人，很有耐心教導她，而且又能夠帶動氣氛。」

在節目中， Anjaylia大爆指自己因自小便視周慧敏為偶像的關係，所以人生第一個的英文名是叫Vivian，後來因為學校老師認為Vivian這個名字太長，再加上姐姐當時叫Angela，所以直至出道前，英文名也是叫Angel。」此外，三孩之母的Anjaylia表示很高興可以成為嘉賓主持：「其實成為媽咪後，我習慣了早起床，而在七點幾送囡囡們返學，下午才接放學，中間返電台時間剛剛好！再加上因為偶像周慧敏也曾做過DJ，所以是次有機會可以擔任電台主持人工作也算是能跟上偶像的步伐，達成了我其中一個夢想。」

除了大談日常生活，Anjaylia於節目亦首度與雷霆881主持Tristan合作，首集便大談Anjaylia的兒時夢想及英文名的由來，又與主持人談及對月餅的看法及中秋節期間的趣事，最後更分享自己在家中是如何令小朋友冷靜的「秘笈」。