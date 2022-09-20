好聲好戲｜陸浩明欠「戲味」　汪明荃狠批︰你都係做番主持好啲！

第二季聲演真人騷《好聲好戲》，由阮兆祥及馮盈盈擔任主持，這次第三輪出賽藝人有李佳芯（Ali）、袁文傑、陸浩明（6號）及黃俊豪，爭奪晉身決賽的最後一張入場券。第三輪主席評判為汪明荃（阿姐）、金牌監製梅小青及聲演《神探伽俐略》「湯川學」的資深配音員潘文柏等等。

Ali表現好好

在熱身環節表現出色的Ali於首回合比賽保持亮眼演出，Ali選擇聲演《執到寶》黃韻詩被兩隻鬼上身的場口，今次同樣一人分飾兩角的Ali挑戰高難度大玩「雌雄同體」，分別要聲演「唱大戲男鬼」及「重口音女鬼」，貴為視后的Ali輕鬆駕馭兩鬼，配起女聲時更分外嬌俏，最終獲得11盞綠燈滿分佳績，龍天生大讚：「你第一粒音已經似黃韻詩，有嗰種味道。」連出名要求高的黃鳳英都大表認同，凌晞則說：「好鍾意你扮個老婆，個口音好正，同埋嗰啲『嗯（嬌嗲聲）』，好正！」Ali不僅獲評判大讚，連觀眾都一致留言讚好：「Ali真係做咩都咁完美，努力不懈，加油！」，「演戲好 配音也強 最近又又導又演，簡直是多才多藝的女神演員！」。不過有網呢隨即留言指，心痛Ali被TVB邊緣化，直言希望 TVB真係唔好再浪費Ali。

配得咁好當然全綠燈

6號挑戰聲演《溏心風暴》阮兆祥被逐出家門的場口，做開司儀工作的6號咬字發音方面保持水準，惟配音時「戲味」欠奉，遭阿姐狠評：「係進步咗好多，但做戲就唔同囉，尤其用把聲嚟做戲，你兩樣都未到，你都係做番主持好啲！」6號事後受訪時坦言心都裂埋：「鏡頭後阿姐都有教我如果要學配音或者演戲，真係要搵個人或者實物練會好啲囉，其實阿姐好窩心嘅。」而熱身階段表現麻麻的黃俊豪於今回合再度失準，一眾評判睇到「鞋鞋聲」，阿姐狠批「有懶音又甩嘴」，大受打擊的黃俊豪一度哽咽直指「壓力大」。

6號唔好傷心