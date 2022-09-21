中年好聲音｜知名配音員曾於新秀撼贏鄭秀文　決定參加比賽再復出

TVB近年舉辦了不少真人選秀節目，其中《聲夢傳奇》令觀眾認識。近日TVB在社交網站宣布推出新節目《中年好聲音》，這節目賣點是誠邀35歲或以上的朋友參加歌唱比賽，帖子發布後引起不少網友留言表示期待。



全新節目。（Facebook）

據知情人士透露現年56歲在配音界非常出名的何國星（阿星），也會參加《中年好聲音》，可能大家不太記得何國星容貎，但他的聲音相信不少讀者也會聽過，何國星曾配過《龍珠二世》孫悟飯、《勇者王》獅子王凱、《同一屋簷下》柏木文也等角色。

大家一定聽過阿星嘅聲音。（畫面截圖）

阿星其實不只是配音厲害，唱歌也是非常了得，他曾參加過1988年第七屆新秀歌唱大賽，當年順利殺入決賽，表演作品是raidas 《別人的歌》，最後何國星獲得銀獎，擊敗同年參加比賽的有鄭秀文（銅獎）、鄭伊健、譚耀文等。

阿星雖然獲得銀獎，但在歌唱事業不算順風順水，反而在配音界方面如魚得水。阿星2000年完TVB約滿，其後退出配音界，全職成位配音班、戲劇班、糾正懶音口才訓練班、中文流行曲歌唱班導師，這次再度於幕前出現，相信阿星的歌藝絕對是力壓雄群。另外阿星已故父親何洪希也是一位名人，有「香港遮王」之稱，曾是知名造遮人，於1994年首創的牛皮遮最後更以高達167英鎊(約2,000港元)售出，成為名列健力士世界紀錄大全的全球最昂貴皮遮。那時全國人大常委范徐麗泰及英國皇太后均是何伯的粉絲。其中，他親手縫製的王室專用雨傘，現時仍在英國溫莎堡博物館展出。

除了何國星，現年35歲的周吉佩（吉吉），曾參加過不少歌唱比賽，獲得不俗名次，其中之一便是2007年，參加了有線電視的線動真音樂全港歌唱大賽，吉吉奪得亞軍。吉吉也在新城勁爆頒獎禮中獲得新城勁爆新登場創作歌手獎，但其後的音樂事業發展卻平平，一直沒有一首能讓人耳熟能詳的作品給觀眾，吉吉至今已經出道14年。

加上吉吉人氣並不算高，因此他決定參加《中年好聲音》，吉吉在社交網站宣布這件事情，寫道：「唔經唔覺到咗中年，如果我報名呢個節目，大家會否支持我？入到圍有得唱先講」。