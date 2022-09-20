英女王國葬︱前無綫主播王俊彥神情痛苦送別　網民狠批：over晒

昨日（19/9）是英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯伊麗莎白二世）的葬禮，無綫前新聞報道員王俊彥於Facebook發文講述到白金漢宮外送別英女王，其中寫道：「那天不時落起大雨，白金漢宮外獻花的人多不勝數，閘外都是花海，悼念的人不願離去，在周圍守候、凝望、回憶，不太相信消息成為事實。空氣很冷，時間彷彿靜止，氣氛只有哀傷。」

無綫前新聞主播王俊彥曾含淚告別港人 已移居英國開頻道再報新聞

王俊彥曾經於無綫擔任新聞主播。（IG/@chris.wongwcy）

帖文中最為引起網民討論的必定是王俊彥痛哭流淚的照片，他站在白金漢宮外，一手執收音咪，另一隻手就掩住口面，露出緊閉的雙眼看起來很痛苦，令不少網民感到尷尬，更留言表示：「報新聞唔該pro啲，唔好搞呢啲北韓嘢」、「over晒」、「英女王啲仔女都冇你咁激動」。

這張圖片引起網民討論。（Facebook/@各位我係王俊彥）

王俊彥 (Chris) 去年突然宣布離開無綫，他於3月24日的晚間新聞內，眼濕濕跟觀眾道別表示︰「今次係最後一次為大家報道新聞，香港人珍重，Goodbye！」原來Chris與太太在同年7月尾已移居英國，還不時於IG分享他的移民生活以及當地情況，更於YouTube開設《新聞傳送》頻道，繼續以廣東話為大家報道新聞，可說是重操故業。

點擊下圖看更多網民的留言：