傳《倩女》編劇為子還債四出借錢 借錢界KOL林盛斌:希望有借有還

憑電影《倩女幽魂》獲得第24屆金馬獎「最佳改編劇本」金牌編劇阮繼志，早前他的22歲細仔阮浩節被人貼街招追債，圈中傳出他為兒子四出奔波借錢，有傳林盛斌好心借出6位數字「江湖救急」。

今晚（20/9）林盛斌現身電視城為《開心無敵獎門人》節目錄影時，就上述事件回應：「其實嗰件事就唔講啦。不過單新聞出咗，搞到我啲朋友笑我，話我係借錢界嘅KOL，哈哈！不過我都明白呢兩三年經濟唔好，可能好多人生活又有困難，咁可能有人會諗起阿Bob係咪可以幫吓手呢？咁我都係能力範圍之內去幫，而我亦都同身邊嘅朋友講，人總會有高低起跌，而我以前都有唔順景嘅時候，明白有時人總會有啲關要過，如果自己能夠做到嘅我都會做。」

阿BoB強調說：「咁我亦希望佢係有借有還，雖然而家暫時嘅紀錄度未必個個做到有借有還呢個效果，但我都係好期待住佢哋記得番我。不過我都預咗借出去都攞唔返，都係平常心。但如果係大數目嘅話，我諗我會叫佢哋幫幫手，我都有家庭負擔，家庭開支都好大，啲仔女又要讀書補習。咁所以希望咁多位記得我曾經幫過你哋手嘅朋友，如果睇到呢條片，講聯絡返我，還多多少少都好。」

林盛斌希望大家借錢有借有還。（葉志明攝）