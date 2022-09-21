戀講嘢︱同男友去泰國旅行得罪陀地　泰妹揚言：唔會畀你哋返香港

由郭嘉駿（193）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南），郭奕芯（Ashina）主持的ViuTV綜藝節目《晚吹—戀講嘢》昨晚（20/9）請來女嘉賓Sunny，重提與前度到泰國旅行卻差點送命的驚險經歷。Sunny因一時衝動得罪當地的勢力人士，對方更拋下一句「唔會畀你哋返到香港」令她驚足成晚，到底他們是如何逃出生天？



Sunny重提與前度到泰國旅行卻差點送命的驚險經歷。（影片截圖）

Sunny憶述當年與男友和友人同遊泰國並到夜店消遣，期間看到男友與一名泰國女子密密斟兼交換電話，Sunny一怒之下摑了該名女子一巴：「我以為係桃色交易，就衝過去摑咗個女仔一巴…我就話『你做乜搞我男朋友？』，跟住個女仔瞬間變樣，佢後面仲有一個女仔，一個男仔…點知個女仔用流利英文同我講『你知唔知我係邊個？』，嗰時覺得用流利英文嘅泰妹應該有啲料喎。」夜店的保鑣立即叫Sunny離開現場，並指「呢個女仔來頭唔細」，Sunny隨即想從後門逃離，但泰國女子的私家保鑣已封了後門，她與友人亦走不到。

Sunny憶述當年與男友和友人同遊泰國並到夜店消遣，期間看到男友與一名泰國女子密密斟兼交換電話，Sunny一怒之下摑了該名女子一巴。（影片截圖）

泰國女子步出夜店跟Sunny一行人說：「你哋知唔知我係邊個？我唔會俾你哋走到，你哋係邊度人，跟住叫我哋攞晒啲Passport出嚟，見到我就扯我（頭髮），將我扯出馬路，一路say sorry，好驚真係。」Sunny在朋友的掩護下離場，縱然不放心，但她知道自己在場會令情況更危險，於是便回酒店等消息，而朋友則連忙向泰國女子道歉，但對方卻恐嚇他們：「你哋唔使旨意出到境…嗰啲保鑣係一個已經夠搞掂我哋，好高大，你見到已經會笠水。」

泰國女子扯着Sunny頭髮。（影片截圖）

朋友們消失一整晚後於翌日返回酒店，其中一位朋友眼腫腫回來，Sunny想問個究竟時，朋友僅表示：「要陪佢哋玩，玩咗一晚。唔好問，總之而家搞掂咗。」浩南以及193均笑言，可能是Sunny男友與泰國女子夾埋「使走」她，好讓他們玩樂一整晚，193說：「可能佢條仔畀錢，唔想條女跟住，不如你請幾個大隻佬扮保鑣趕走我條女，跟住我哋咪可以出去玩一晚。」