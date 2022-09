MC JIN急流勇退回美國停工一年陪家人　27歲已向太太求婚恩愛至今

現年40歲的MC JIN(歐陽靖)自從於去年9月參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》和《大灣仔的夜》後人氣再急升,不過事後MC JIN急流勇退回到美國陪伴家人近一年,日前,他更高調曬愛與太太慶祝生日,笑言:「I wouldn’t be surprised if the hospital gave out free sunscreen the day you were born… cause you made the world a brighter place. Happy Birthday to The Wife! (如果醫院在您出生的那一天免費提供防曬霜,我不會感到驚訝……因為您讓世界變得更加光明。祝老婆生日快樂!)」

大讚老婆耀眼!(IG/@iammcjin)

MC JIN老婆Carol Chen,是圈外人。MC JIN與她拍拖數年後,就在自己27歲的生日派對上向她求婚,即使二人經常分隔兩地, MC JIN表示會一心一意愛她。他更曾因為配合老婆Carol的事業衝刺,在2011年得到「飛躍進步男藝員」大獎,在事業開始上軌道後仍選擇隨她回美國。但MC Jin亦曾解話,是因為兒子歐陽健(Chance)2012年在紐約出世,他決定回流美國搞音樂。

MC JIN同Laughing再聚首。(微博@大灣仔的夜)

不時爭取時間與老婆二人世界!(IG/@iamcarolcay)

點解下圖睇MC JIN的家庭生活,非常幸福:

+ 19

雖然婚後MC JIN曾傳出緋聞,但他吸取教訓後,更注重家庭生活,更修心養性做一個好爸爸,他更曾在自己35歲時,向老婆公開表白,大讚老婆美麗、聰明、有愛:「沒有你我的旅程沒有意義」,二人結婚11年,依然恩愛!而MC JIN在停工一年後亦終於復出,他將在11月參與在美國紐約舉行的MetaMoon Music Festival,與EXO中國成員張藝興(Lay)、9m88、ØZI、蘇芮琪及Tyson Yoshi等一同演出!