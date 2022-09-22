MC JIN急流勇退回美國停工一年陪家人　27歲已向太太求婚恩愛至今

現年40歲的MC JIN（歐陽靖）自從於去年9月參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》和《大灣仔的夜》後人氣再急升，不過事後MC JIN急流勇退回到美國陪伴家人近一年，日前，他更高調曬愛與太太慶祝生日，笑言：「I wouldn’t be surprised if the hospital gave out free sunscreen the day you were born… cause you made the world a brighter place. Happy Birthday to The Wife! （如果醫院在您出生的那一天免費提供防曬霜，我不會感到驚訝……因為您讓世界變得更加光明。祝老婆生日快樂！）」

大讚老婆耀眼！（IG/@iammcjin）

MC JIN老婆Carol Chen，是圈外人。MC JIN與她拍拖數年後，就在自己27歲的生日派對上向她求婚，即使二人經常分隔兩地， MC JIN表示會一心一意愛她。他更曾因為配合老婆Carol的事業衝刺，在2011年得到「飛躍進步男藝員」大獎，在事業開始上軌道後仍選擇隨她回美國。但MC Jin亦曾解話，是因為兒子歐陽健（Chance）2012年在紐約出世，他決定回流美國搞音樂。

MC JIN同Laughing再聚首。（微博@大灣仔的夜）

不時爭取時間與老婆二人世界！（IG/@iamcarolcay）

點解下圖睇MC JIN的家庭生活，非常幸福：

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雖然婚後MC JIN曾傳出緋聞，但他吸取教訓後，更注重家庭生活，更修心養性做一個好爸爸，他更曾在自己35歲時，向老婆公開表白，大讚老婆美麗、聰明、有愛：「沒有你我的旅程沒有意義」，二人結婚11年，依然恩愛！而MC JIN在停工一年後亦終於復出，他將在11月參與在美國紐約舉行的MetaMoon Music Festival，與EXO中國成員張藝興（Lay）、9m88、ØZI、蘇芮琪及Tyson Yoshi等一同演出！